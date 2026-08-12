Cristiano Ronaldo donte t’i dërgonte mesazhin e tij inkurajues Lionel Messit në lidhje me humbjen e babait të tij, Jorge, i cili ndërroi jetë të shtunën e kaluar (8 gusht), në moshën 68-vjeçare, pas një sëmundjeje të rëndë.
Nën letrën prekëse që argjentinasi publikoi në llogarinë e tij në Instagram, portugezi, i cili në të kaluarën ishte rivali i tij më i madh i futbollit në nivelin më të lartë për rreth 10 vjet, shkroi:
“Një përqafim i madh për ju dhe të dashurit tuaj në këtë moment të vështirë, qëndroni të fortë”.
Ky koment i veçantë ka marrë tashmë më shumë se një milion pëlqime dhe afërsisht 20,000 përgjigje.
Kujtohet se Cristiano Ronaldo humbi babanë e tij në një moshë shumë të re në vitin 2005, kur ishte ende 21 vjeç.
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