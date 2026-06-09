Një operacion intensiv kërkim-shpëtimi i Policisë së Librazhdit ka përfunduar me sukses, duke shpëtuar shëndoshë e mirë dy turistë gjermanë që kishin humbur orientimin në zonën malore të Polisit.
Pas njoftimit se ishin humbur kontaktet GPS me turistët, shërbimet e Komisariatit të Policisë Librazhd, të mbështetura nga punonjësit e shërbimit pyjor dhe strukturat vendore, nisën menjëherë kërkimet në terren. Për lokalizimin e tyre u përdorën edhe dronë.
Pas 15 orësh kërkimesh intensive, dy shtetasit gjermanë u gjetën në fshatin Gaferr (Njësia Administrative Stravaj, Bashkia Prrenjas) në gjendje të mirë shëndetësore. Nga verifikimet rezultoi se turistët kishin humbur rrugën dhe e kishin pasur të pamundur të kërkonin ndihmë për shkak të mungesës së sinjalit telefonik në zonë.
Turistët kanë falënderuar efektivët e policisë për profesionalizmin dhe gatishmërinë e treguar. Ndërkohë, Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan siguron se mbetet maksimalisht e angazhuar për garantimin e sigurisë së të gjithë vizitorëve që eksplorojnë zonat turistike dhe malore të qarkut.
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