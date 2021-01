Artisti i njohur shqiptar, Robert Aliaj ka humbur ditën e sotme vëllanë e tij.

Lajmin e hidhur e ka bërë me dije përmes rrjetit të tij social Facebookpër humbjen e Rexhep Aliajit, i cili gjithashtu ka qenë piktor dhe skenograf.

“Kur ndërrojnë jetë prindërit, thuhet se ke humbur të kaluarën. Kur ndërron jetë bashkëshorti, ke humbur të tashmen. Per fëmijët nuk guxoj të shkruaj. Kur ndërron jetë vëllai / motra, ke humbur një pjesë të së kaluarës, të tashmes dhe të ardhmes. Thonë se dashuria nuk vdes kurrë, dhe kështu, mbase, as të dashurit nuk vdesin? R.I.P. vëllai im Rexhep Aliaj në këto kohë kolerash ku jemi të detyruar të mbajmë hidhërimin brenda nesh si një parazit të pështjelluar në thelbin e shpirtit. Ne do të vazhdojmë, por nuk do të jemi kurrë më njësoj”, shkruan ai.