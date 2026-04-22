Një 69-vjeçar, i cili vuante dënimin në burgun e Fierit, ka humbur jetën në mënyrë të papritur ditën e sotme pas një arresti kardiak.
Bëhet me dije se ai vuante nga disa sëmundje të tjera, që duhet se ia kanë rënduar shëndetin së fundmi, teksa policia zbulon edhe dinamikën e ngjarjes dhe detajet mjekësore.
NJOFTIMI
“Shtetasi Luan Bundo i datelindjes 01.07.1957, lindur dhe banues në Tiranë, dënuar me 10 vjet për dhënie ndihmë për kalim të paligjshjem të kufijve, mashtrim, mbetur për të vuajtur edhe 5 vjet.
Ky shtetas ishte i diagnostikuar Dg: Paraparez inferior ira. Hipokalemia servere. SIZ. HTA. APQ. KMP hipertensive. Diabet mellitus. Me date 22.04.2026 ne mengjes ky shtetas, eshte evidentuar me probleme shendetesore, i jepet ndihma e pare mjekesore dhe niset me urgjence ne Spitalin e Fierit. Rreth ores 08:20 konkludohet nga mjeket e spitalit Fier qe ky shtetas ka bere Exitus letalis vdekje) suspekt arrest kardiak”.
Ky është rasti i gjashtë që nga fundi i janarit të këtij viti raportohet nga Drejtoria e Burgjeve humbja e jetës së të burgosurve, të lidhur kryesisht me problemet shëndetësore.
I fundit ishtë më datë 5 prill, kur Policia njoftoi se një i dënuar për dhunë në familje humbi jetën në QSUT, pasi ishte shtruar në Reanimacion si pasojë e një arresti kardiak.
