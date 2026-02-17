Një 23-vjeçare ka humbur jetën ditën e djeshme në Sukth të Durrësit, pasi dyshohet se kishte konsumuar fotoksinë.
Blutë bëjnë me dije se shtetasja F. T., 23 vjeçe u dërgua në spitalin e Durrësit fillimisht, e më pas në QSUT pë të marrë mjekim të specializuar, por pavarësisht përpjekjeve të mjekëve
Njoftimi i policisë:
Më datë 16.02.2026, është dërguar në spitalin e Durrësit, shtetasja F. T., 23 vjeçe, banuese në Sukth, e cila dyshohet se ka konsumuar Fotoksinë, në banesë. Ajo u dërgua për mjekim të specializuar në QSUT, por pavarësisht ndihmës mjekësore humbi jetën.
