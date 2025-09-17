Një 68-vjeçar me kombësi çeke ka humbur kontaktet me familjen e tij që prej datës 12 shtator. Pavel Pospil është parë për herë të fundit në një hotel në Durrës teksa është larguar në datën 12 shtator rreth orës 11.
Një ditë më pas ai është shpallur i humbur dhe policia shqiptare ka nisur zyrtarisht kërkimet për të.
Familja e 68-vjeçarti çek dhe ambasada çeke në Shqipëri u bëjnë thirrje qytetarëve që për çdo informacion që mund të kenë të kontaktojnë me policinë shqiptare për të ndihmuar në gjetjen e tij.
Leave a Reply