Një rritje e fundit e dhunës rreth ndeshjeve të futbollit po kontribuon në shqetësimet për sigurinë në këto momente që Gjermania pret Kampionatin Evropian.

“Ne po përgatitemi për të gjitha rreziqet e imagjinueshme me nivele të larta vendosjeje nga të gjitha autoritetet e sigurisë,” tha ministrja e brendshme gjermane, Nancy Faeser, e cila tha se vendi po përgatitet për të gjitha llojet e kërcënimeve, nga huliganët, terroristët, te kriminelët kibernetikë.

“Policia do të ketë një prani shumë të dukshme,” tha ajo.

Ministria e Faeser konfirmoi se rreth 22,000 oficerë policie do të jenë në detyrë çdo ditë për turneun, në mënyrë të pandërprerë.

“Për policinë federale është dislokimi më i madh që kur u themelua në vitin 1951,” tha zëdhënësi i ministrisë Lars Harmsen për Associated Press.

Policia gjermane do të mbështetet nga policia e vendeve pjesëmarrëse në turne dhe kontrollet e kufirit të brendshëm tashmë janë rifutur përkohësisht në funksion.

Një sfidë e madhe

Euro 2024 i zhvillon ndeshjet në 10 qytete, duke përfshirë katër në rajonin metropolitan me popullsi të dendur Rhine-Ruhr – lehtësisht të arritshme nga vendet fqinje me disa nga linjat hekurudhore nga më të mirat në Evropë.

Turneu paraqet mundësi të shumta për dhunën e lidhur me futbollin, e cila është rritur në mënyrë të vazhdueshme në të gjithë Evropën që nga viti 2021. Sezonin e kaluar, një tifoz në Greqi dhe një në Francë u vranë në përleshje. Sezoni filloi dhe përfundoi me përplasje që tërhiqnin vëmendjen dhe madje panë rivalitete të forta futbolli të bartura në sporte të tjera.

Policia britanike në vitin 2022 raportoi më shumë arrestime në çdo sezon që nga viti 2013-14, dhe në 2023 raportoi se kishte lëshuar më shumë urdhra ndalimi se në çdo kohë që nga viti 2010-11, si dhe një rritje të arrestimeve nga sezoni më parë. Në Francë, më shumë se 100 oficerë policie u plagosën në incidente të lidhura me futbollin gjatë sezonit 2022-2023. Dhuna vazhdoi sezonin e kaluar me incidente të shumta, duke përfshirë zënka të paracaktuara dhe trajnerë që transportonin tifozët duke u goditur me sende.

Ndër incidentet e fundit, rivalët nga Lyon dhe Paris Saint-Germain zhvilluan një betejë të ashpër në një ndalesë autostrade përpara finales së Kupës së Francës muajin e kaluar.

Po atë fundjavë, tifozët e klubit holandez Utrecht u përleshën dhunshëm me policinë. Një oficer kishte nevojë për trajtim spitalor dhe të tjerët u trajtuan në vendngjarje.

Gjithashtu atë fundjavë, rivaliteti i futbollit u përhap në finalet e basketbollit të EuroLeague në Berlin me sulme të koordinuara natën vonë nga tifozët e Olympiakos dhe aleatët serbë nga Ylli i Kuq i Beogradit kundër mbështetësve të rivalit grek të Olympiakos, Panathinaikos. Kur policia mbërriti gjeti persona të mbuluar me gjak, me shumë të plagosur nga shkopa bejsbolli në gjendje të rrezikshme për jetën. Ylli i Kuq madje as nuk po luante në turne.

Aleancat në rritje

Aleancat mes grupeve huligane janë një nga rreziqet me të cilat përballen autoritetet gjermane në Euro 2024. Rivalitetet e klubeve ndërmjet kombeve që po përhapen në skenën ndërkombëtare e bëjnë më të vështirë identifikimin dhe kontrollin e ngatërrestarëve.

Ultrasit italianë nga Atalanta iu bashkuan tifozëve të Eintracht Frankfurt për të luftuar me tifozët e Napolit para një ndeshje të Ligës së Kampionëve. Tifozët e Atalantas ndihmuan tifozët e Eintracht të anashkalonin një ndalim udhëtimi për të hyrë në Itali përmes një aleati të klubit në Kalabri.

Sezoni filloi me vdekjen e një tifozi në Athinë pas përleshjeve të rënda midis mbështetësve të klubit grek AEK dhe skuadrës kroate Dinamo Zagreb përpara një ndeshjeje kualifikuese të Champions League. Tifozëve të Dinamos iu bashkuan mbështetësit e Panathinaikos, rival i ashpër i AEK-ut, duke nënvizuar aleancat e rrezikshme.

“Grupet huligane që janë të prirura për të luftuar, janë shumë më të organizuara se më parë,” i tha AP studiuesi dhe autori gjerman i futbollit Christoph Wagner. “Ylli i Kuq që zbret me Olimpiakos, është diçka që njerëzit nuk e kanë në monitorët e tyre.”

Lojëra me rrezik të lartë

Ndeshja e Anglisë kundër Serbisë më 16 qershor në Gelsenkirchen bëri që binte në sy se të dy grupet e tifozëve kanë një histori të dhunës në familje dhe ndërkombëtare.

Euro 2016 në Francë u dëmtua nga dhuna teksa huliganët rusë bridhnin në Marsejë duke sulmuar tifozët anglezë. Shumë huliganë të njohur anglezë mungonin sepse më shumë se 2000 u ndaluan të udhëtonin. Por shumë nga këto ndalime do të kenë kaluar përpara Euro 2024.

Vendndodhja e Gelsenkirchen në rajonin Rhine-Ruhr mund të jetë një faktor. Tifozët që qëndrojnë në Këln mund të arrijnë në Gelsenkirchen brenda një ore. Ata që qëndrojnë në Düsseldorf, Wuppertal, Essen ose Duisburg janë edhe më afër dhe mund të mbërrijnë me makinë.

Gazeta britanike The Daily Telegraph, duke cituar inteligjencën e policisë gjermane, raportoi të martën se deri në 500 huliganë serbë kishin planifikuar të mbërrinin.

Lojëra të tjera me rrezik të lartë përfshijnë Poloninë, Kroacinë, Rumaninë, Holandën dhe Republikën Çeke.

Huliganët nga Polonia janë ndër më të dhunshmit në Evropë. Nëntorin e kaluar, policia arrestoi 46 tifozë të Legia Varshavës përpara një ndeshjeje të Europa Conference League kundër Aston Villa. Katër policë u plagosën.

Grupet gjermane, si Eintracht Frankfurt ose Schalke 04 nga Gelsenkirchen, mund të kërkojnë konflikt kur skuadrat të luajnë në qytetin e tyre.

Tensione me policinë

Grupet rivale të huliganëve kanë një armik të përbashkët – policinë. Rreth 155 oficerë u plagosën në përleshjet me mbështetësit e Dynamo Berlin dhe Energie Cottbus muajin e kaluar. Shumica e lëndimeve ishin nga gazi lotsjellës, gjë që sugjeron se policia luftoi për të kontrolluar situatën.

Gjatë trazirave me tifozët e Utrechtit, policia drejtoi një furgon drejt tifozëve për t’i shpërndarë ata.

“Ju do të mendoni se një forcë policore me burime më të fuqishme në dispozicion duhet të tërhiqet,?” tha Wagner.

Ai shtoi se policia nuk është gjithmonë përgjegjëse dhe ndonjëherë heq identifikimin përpara se të hyjë në përleshje.

Shmangia e policisë është më e lehtë të luftosh natën para ndeshjeve, ose shumë herët. Në maj, 200 mbështetës të Schalke dhe Hansa Rostock u përleshën para orës 6 të mëngjesit në Gelsenkirchen.

Dhuna për të fituar para

Dhuna në futboll duket se ka tregun e vet. Disa njerëz që filmojnë zënka i postojnë ato në internet dhe ka faqe të specializuara të rrjeteve sociale të dedikuara për t’i shfaqur ato.

Ekziston edhe një video-lojë huligane. “Zhytuni në botën e huliganëve të futbollit në rrugë, betejave epike,” premton ai.

Huliganët mund të blejnë një bluzë me logon “Euro 2024, Festivali i Dhunës”, ndërsa një llogari në Instagram që ndjek përleshjet e huliganëve premton të raportojë “ngjarje jashtë stadiumit”. AP