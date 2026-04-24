Zëvendëspresidenti i SHBA-së, JD Vance, nuk do të marrë pjesë në raundin e ri të bisedimeve me Iranin, tha Sekretarja e Shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, për Fox News.
Edhe pse Vance nuk do t’u bashkohet Kushner dhe Witkoff, ai do të jetë në pritje së bashku me Sekretarin e Shtetit Marco Rubio dhe zyrtarë të tjerë në rast se prania e tij është “e nevojshme”, shton Leavitt.
“Zëvendëspresidenti mbetet thellësisht i përfshirë në të gjithë këtë proces dhe do të jetë këtu pranë. Të gjithë do të jenë në gatishmëri për të fluturuar për në Pakistan nëse është e nevojshme”, thotë ajo.
Leave a Reply