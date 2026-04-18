Vetëm dy ditë pasi u zbuluan një sasi e madhe armatimi, policia ka gjetur sërish armatime në dy lokacione në komunën e Zubin Potokut -mes tyre granata dore dhe pajisje të tjera ushtarake.
Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, përmes një postimi në rrjete sociale i deklaruar se “beteja kundër çdo celule terroriste nuk ndalet”.
Sveçla thotë se në këto lokacione janë sekuestruar armatim, granata dore dhe pajisje të tjera ushtarake, ndërsa ka nënvizon se po kryhet një kontroll i imtësishëm.
“Beteja kundër çdo celule terroriste nuk ndalet. Si dje, edhe sot. Sërish, në dy lokacione në komunën e Zubin Potokut u gjet armatim, granata dore dhe pajisje të tjera ushtarake. Nga kushtetutshmëria cep më cep, te kontrolli pëllëmbë për pëllëmbë. Nuk do të ndalemi deri në çrrënjosjen totale të secilit element kriminal”, shkruan Sveçla.
