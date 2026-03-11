Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Ferit Hoxha, ka zhvilluar një bisedë telefonike sot në 11 mars me homologun e tij izraelit, Gideon Sa’ar.
Hoxha deklaroi se Shqipëria qëndron në solidaritet të plotë me Izraelin, pasi shteti izraelit u godit nga rekata të Iranit dhe Hezollahut.
“Në këto kohë të vështira dhe sfiduese, Shqipëria qëndron në solidaritet të plotë me popullin izraelit dhe të gjithë ata që janë prekur nga sulmet e kryera nga Irani dhe Hezbollahu. Shënjestrimi i civilëve është i papranueshëm, dhe ne vlerësojmë kurajon dhe qëndresën e popullit izraelit”, tha Hoxha.
Ministri Hoxha tha në bisedën telefonike me homologun nga Izraeli se vendi ynë mbështet përpjekjet ndërkombëtare vendimtare për të parandaluar përvetësimin nga regjimi iranian, të armëve bërthamore apo të çdo arme tjetër të shkatërrimit në masë që kërcënon paqen në rajon dhe më gjerë.
Hoxha në fund të telefonatës i tha ministrit izraelit Gideon Sa’ar se Shqipëria pret me kënaqësi të vazhdojë bashkëpunimin më të ngushtë me Izraelin.
Postim i Ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha në X, pas telefonatës me Ministrin e Jashtëm të Izraelit, Gideon Sa’ar:
Faleminderit, Ministër Gideon Sa’ar, për urimet dhe për bisedën tonë të frytshme.
Unë e vlerësoj thellësisht miqësinë e kahershme dhe lidhjet e forta ndërmjet Shqipërisë dhe Izraelit, të ndërtuara mbi vlera të përbashkëta dhe mbi një histori unike solidariteti midis popujve tanë. Këtë vit shënohet 35-vjetori i marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve tona, një moment i rëndësishëm që pasqyron forcën dhe qëndrueshmërinë e kësaj miqësie.
Pres me kënaqësi të vazhdojmë bashkëpunimin tonë të ngushtë.
