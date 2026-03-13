Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha, ka zhvilluar një bisedë me Ministrin e Jashtëm të Omanit, Badr bin Hamad Al Busaidi, ku u trajtuan zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme dhe rreziqet që sjell përshkallëzimi i mëtejshëm i situatës.
Në një postim në platformën “X”, Hoxha shkruan se, “Zhvillova një bisedë shumë të dobishme me Ministrin e Punëve të Jashtme të Omanit, Badr bin Hamad Al Busaidi për të shkëmbyer mendime mbi përshkallëzimin aktual në Lindjen e Mesme. Diskutuam rreziqet serioze që një përshkallëzim i mëtejshëm paraqet për stabilitetin rajonal, sigurinë ndërkombëtare dhe rrugët ekonomike globale, veçanërisht në rajonin e Gjirit.”
Gjithashtu ministri Hoxha vlerësoi rolin e Omanit si faktor konstruktiv në nxitjen e dialogut dhe ndërmjetësimit.
“Vlerësova rolin konstruktiv dhe të respektuar të Omanit në promovimin e dialogut dhe ndërmjetësimit.”
Ai shprehu mirënjohjen për kujdesin e treguar ndaj qytetarëve shqiptarë që jetojnë në Oman:
“Gjithashtu shpreha mirënjohjen tonë për kujdesin dhe mbështetjen që autoritetet e Omanit u kanë ofruar qytetarëve shqiptarë që jetojnë në Oman gjatë këtyre kohërave sfiduese.”
Leave a Reply