Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha , zhvilloi sot një takim produktiv me homologun e tij holandez, Tom Berendsen , në kuadër të mbledhjes së Këshillit të Punëve të Jashtme (FAC).
Në postimin e tij në platformën X, Hoxha vlerësoi nivelin e shkëlqyer të marrëdhënieve bilaterale mes Shqipërisë dhe Holandës, duke riafirmuar angazhimin e përbashkët për forcimin e bashkëpunimit në fushat politike, ekonomike, të sigurisë dhe çështjeve evropiane.
Ministri Hoxha shprehu mirënjohjen e Shqipërisë për rolin konstruktiv dhe parimor të Holandës në mbështetje të procesit të anëtarësimit në Bashkimin Europian, si edhe për angazhimin e vazhdueshëm të saj në promovimin e stabilitetit, sundimit të ligjit dhe qëndrueshmërisë demokratike në Ballkanin Perëndimor.
“Një takim mjaft produktiv sot, në kuadër të mbledhjes së Këshillit të Punëve të Jashtme (FAC), me Ministrin e Punëve të Jashtme të Holandës, Tom Berendsen. Vlerësuam nivelin e shkëlqyer të marrëdhënieve bilaterale Shqipëri–Holandë dhe rikonfirmuam angazhimin tonë të përbashkët për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit në fushat politike, ekonomike, të sigurisë dhe çështjeve Evropiane. Shpreha mirënjohjen e Shqipërisë për rolin konstruktiv dhe parimor të Holandës në mbështetje të procesit tonë të anëtarësimit në BE, si edhe për angazhimin e vazhdueshëm në promovimin e stabilitetit, shtetit të së drejtës dhe qëndrueshmërisë demokratike në Ballkanin Perëndimor.”
Në vijim, Hoxha ritheksoi vendosmërinë e palëkundur të Shqipërisë për të avancuar negociatat me ritëm ambicioz, përmes zbatimit të reformave konkrete dhe përmbushjes së të gjitha standardeve të kërkuara në një proces të besueshëm dhe të bazuar në meritë.
“Përsërita vendosmërinë e fortë të Shqipërisë për të çuar përpara negociatat me një ritëm ambicioz duke ofruar reforma konkrete dhe duke përmbushur të gjitha standardet e kërkuara përmes një procesi të besueshëm dhe të bazuar në meritë. Për Shqipërinë, fjalët kyçe mbeten të qarta: reformat dhe zbatimi efektiv i tyre.”
Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme theksoi se Shqipëria mbetet plotësisht e përkushtuar ndaj rrugës së saj të anëtarësimit në BE dhe ndaj bashkëpunimit të ngushtë e të pandërprerë me të gjithë partnerët evropianë për një Evropë më të fortë, më të sigurt dhe më të bashkuar.
Leave a Reply