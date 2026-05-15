Gazetari Artan Hoxha ka bërë deklarata të forta lidhur me fatin e Ervis Martinajt, duke thënë se ai nuk është më gjallë dhe se personat që qëndrojnë pas ngjarjes kanë zhdukur trupin për të fshehur gjurmët.
I ftuar në emisionin “Kjo Javë” në News24, Hoxha deklaroi se personi i fundit që ka takuar Martinajn ka qenë Jeton Lami.
“Njeriu i fundit që ka takuar Ervis Martinajn është Jeton Lami. Ky njeri, kur u dorëzua, shkoi te drejtori i përgjithshëm dhe foli me të, por ne nuk e dimë çfarë është thënë”, deklaroi gazetari.
Sipas Hoxhës, ish-drejtori i Policisë së Shtetit Gledis Nano pësoi pasoja për këtë çështje, duke u shkarkuar nga detyra.
“Gledis Nano nuk tha ndonjëherë çfarë foli me Jeton Lamin. Babai i Ervis Martinajt priste që ky njeri të thoshte diçka. Gjithçka aty është zinxhir”, u shpreh ai.
Gazetari u tregua ironik ndaj pretendimeve se Martinaj mund të jetë ende gjallë.
“Nëse një ditë Kim Kardashian do të drejtojë emision gatimi, aq mundësi ka Ervis Martinaj të jetë gjallë. Është qesharake”, deklaroi Hoxha.
Sipas tij, personat që qëndrojnë pas zhdukjes së Martinajt kanë eliminuar edhe trupin për të mos lënë prova.
“Ata që bënë këtë gjë, ndaj zhdukën kufomën”, tha gazetari në intervistë.
Ky pervecese kronikan i provuar i krimit te organizuar, eshte unik si spekullant e sharlatan! Ky fyen jo vetem inteligjencen por edhe dinjitetin e cdo njeriu normal!