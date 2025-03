Gazetari, Poli Hoxha ka shprehur mendimin se Primaret e Sali Berishës, nuk u vlerësuan. Me shpalljen e listave, sipas gazetarit u vu në dukje se opozita nuk ka ndryshuar asgjë që nga dita e parë e foltores.

“Po ndodh një zhgënjim. Kemi një hiprokrizi të jashtëzakonshme. Bën Primare kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha asnjë nga ato nuk vlerësohet. Nuk merren vesh se kush ishin kushtet. Tek opozita po del që nuk ka ndryshuar asgjë që nga dita e parë e foltores dhe tani t’i vijë turp të gjithëve, duke përfshirë këtu edhe median të cilët gënjyen një popull të tërë se Sali Berisha nuk do t’i zgjedhë më deputetët, por do t’i zgjidhni ju. Do heqim Bashën, prandaj duam PD-në apo shumë premtime të tjera”, tha Hoxha.

Por, si përfundim sipas Hoxhës nuk pati gjë tjetër veçse riciklime me të njëjtët besnikë.

“Por ca doli si përfundim, doli që jo vetëm që nuk u krye asgjë nga këto por u bë edhe më keq. Kemi edhe riciklime, se po ta shikosh kemi të njejtët njerëz besnikë që tregon se Berisha këtë e nisi për betejë për SHBA-në dhe Britaninë, dhe normalisht me drejtësinë. Po a ka ndryshuar ajo betejë. Jo!”, tha Hoxha.