Një nga ndërtesat më të rëndësishme të Riadit, kulla që shërben si selia e fondit sovran të pasurisë së Arabisë Saudite, është goditur sot (19 nëntor) nga një sulm i rebelëve Houthi. Sulmi me raketa shkaktoi dëme në disa kate të godinës dhe ndërtesat përreth, por autoritetet saudite konfirmuan se nuk ka persona të lënduar.
Bëhet fjalë për kullën PIF, e vendosur në Qendrën Financiare të Mbretit Abdullah, në kryeqytetin saudit. Fotot e publikuara nga agjencia shtetërore e lajmeve SPA tregojnë dëme të konsiderueshme në fasadën e ndërtesës, ku janë thyer xhamat në shtatë deri në tetë kate dhe janë dëmtuar pjesë të strukturës metalike.
Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite, që lufton kundër grupit në Jemen, deklaroi se kishte neutralizuar një kërcënim me raketa të drejtuara drejt Riadit, ndërsa mbetjet e tyre kishin rënë në territorin e kryeqytetit.
Ky është sulmi i dytë brenda më pak se dy javësh që dëmton një ndërtesë të rëndësishme në zonën financiare të Riadit. Më 8 nëntor, një tjetër sulm kishte goditur ndërtesën e kompanisë shtetërore të naftës Aramco.
Përshkallëzimi i sulmeve vjen në një kohë kur konflikti në Jemen është rindezur që prej korrikut, në kuadër të luftës më të gjerë mes SHBA-së, Izraelit dhe Iranit. Rebelët Houthi kanë intensifikuar sulmet ndaj aeroporteve dhe infrastrukturës së naftës në Arabinë Saudite, ndërsa në terren kanë zgjeruar kontrollin mbi territore të rëndësishme të Jemenit.
Mbrojtja civile saudite lëshoi disa paralajmërime për rrezik të mundshëm gjatë ditës, përpara se të njoftonte se kërcënimi kishte kaluar. Ndërkohë, agjencia e lajmeve Saba, e kontrolluar nga Houthit, raportoi se avionët sauditë kishin kryer sulme ajrore në kryeqytetin jemenas, Sana, në orët e para të ditës së sotme.
Përshkallëzimi i konfliktit po ndikon edhe në planet ekonomike të princit të kurorës, Mohammed bin Salman, për zhvillimin dhe diversifikimin e ekonomisë saudite. Arabia Saudite është eksportuesi më i madh i naftës në botë dhe një aleat i rëndësishëm i Shteteve të Bashkuara.
Të mërkurën, princi Mohammed bin Salman u takua në Riad me admiralin Brad Cooper, drejtuesin e Komandës Qendrore të ushtrisë amerikane. Ky ishte takimi i tretë i raportuar publikisht i Cooper në Arabinë Saudite që prej rifillimit të konfliktit në Jemen.
Sipas burimeve perëndimore të cituara nga Reuters, autoritetet saudite tashmë parashikojnë që fushata ushtarake kundër Houthive të zgjasë deri në gjashtë muaj të tjerë, pra deri në vitin 2027. Riadi synon që aleatët e tij të arrijnë përparime në terren përpara se të ulet në tryezën e negociatave me rebelët.
Situata në Jemen duket se favorizon Houthit, të cilët kanë marrë nën kontroll të gjithë vijën bregdetare të Detit të Kuq, përfshirë Ngushticën strategjike të Bab el-Mandebit. Ata kanë rrethuar gjithashtu qytetin e Taizit, në një pozicion të rëndësishëm në zonat malore të vendit.
Ndërkohë, në konfliktin më të gjerë në Lindjen e Mesme, nuk ka ende përparim në negociatat e paqes të ndërmjetësuara nga Katari. Ditët e fundit janë shtuar gjithashtu përplasjet në rajonin e Gjirit, ku Irani ka sulmuar me raketa Bahreinin dhe Kuvajtin, ndërsa SHBA-ja ka kryer sulme ajrore në ishullin iranian të Keshmit, në Ngushticën e Hormuzit.
Arabia Saudite ndërhyri për herë të parë ushtarakisht në Jemen në vitin 2015, në krye të një koalicioni arab që synonte rikthimin në pushtet të qeverisë jemenase, pasi Houthit morën kryeqytetin Sana dhe pjesën më të madhe të vendit. Pas vitesh luftimesh dhe një konflikti me shumë viktima, palët arritën një armëpushim në vitin 2022, i cili zgjati deri në verën e këtij viti.
Leave a Reply