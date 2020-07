Kryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti në takimin e përbashkët me kreun e PD-së, Lulzim Basha tha se kanë folur për shumë çështje, ndërsa pranoi para gazetarëve se ka marrë premtimin e këtij të fundit për heqjen e taksës së Rrugës së Kombit.

Ai është shprehur se ndër të tjera kanë biseduar edhe për situatën e re të krijuar në Kosovë.

“Isha i nderuar të vizitoja Partinë Demokratike dhe liderin e saj Lulzim Basha. Biseduam për sfidat që kemi përballë, pandeminë dhe situatat e reja që kemi në Kosovë. Ne dëgjuam edhe vlerësimet e zotit Basha. Sfidat në Kosovë i kemi kaluar me mbështetje nga qeveria shqiptare dhe nga PD. Kemi ndarë të gjitha shqetësimet me zotin Basha, përfshirë edhe taksën e Rrugës së Kombit. Kam zotimin e Zotit Basha që ajo taksë do të hiqet”,- tha Hoti.