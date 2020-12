Hoti ia kthen Vuçiçit: Pa njohje reciproke s’ka marrëveshje me Serbinë

Një ditë më parë Vuçiç tha se sa të jetë ai President Serbia nuk e njeh Kosovën, ndërkohë që mandati i tij mbaron në prill të 2022.

Sot Hoti thotë se këto deklarata nuk i kontriubojnë dialogut. Ai siguron se pa njohje reciproke Kosovë-Serbi, s’ka as marrëveshje për të cilën poz hvilloeht dialogu.

STATUSI NGA AVDULLAH HOTI

Nuk ka marrëveshje me Serbinë pa njohje reciproke

Kosova mbetet e përkushtuar që të gjitha çështjet e hapura me Serbinë të përmbyllen përmes dialogut, i cili po zhvillohet në Bruksel, me ndërmjetësimin e BE-së.

Deklaratat se fqinji ynë verior nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës nuk i kontribuojnë dialogut. Dialogu ka rifilluar mbi parime të qarta për marrëveshje përfundimtare për normalizim të marrëdhënieve dhe njohje reciproke, dhe nuk do të ketë marrëveshje të pjesshme. Nëse nuk do të ketë njohje reciproke, atëherë nuk do të ketë as marrëveshje.

Kosova do të vazhdojë rrugën drejt Bashkimit Evropian.