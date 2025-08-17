Një grup i madh turistësh nga Izraeli që mbërritën për të vizituar Bosnjën dhe Hercegovinën mbetën të bllokuar në Sarajevë sepse dikush në recepsionin e hotelit ku po qëndronin ua u hodhi dokumentet e tyre në plehra.
Ky informacion u konfirmua për shërbimin publik BHRT nga drejtori i Shërbimit për Çështjet me të Huajt e BiH, Žarko Laketa, me sqarimin se stafi i hotelit është përgjegjës për gjithçka, por deklaron se është një rastësi.
Lajmi u raportua për herë të parë nga mediat izraelite, dhe portali i Sarajevës Istraga.ba, i cili është i afërt me shërbimet e sigurisë, mori konfirmimin e kësaj ngjarje, duke shpjeguar se e gjitha ndodhi në hotelin Hills në lagjen Ilidža të Sarajevës.
Ky hotel është një nga destinacionet e preferuara të turistëve nga vendet arabe që vizitojnë BiH në numër të madh gjatë verës. 47 qytetarë të Izraelit që mbërritën në BiH si turistë qëndruan gjithashtu atje.
Uebsajti izraelit Ynet News raportoi se pasaportat e tyre përfunduan në një kosh plehrash pranë hollit të hotelit. Dokumentet më pas përfunduan në një grumbull mbeturinash të tjera dhe u dërguan në një depo nga shërbimi bashkiak.
“Pasi kontrolluam kamerat e sigurisë, zbuluam se pasaportat ishin hedhur gabimisht në plehra”, thanë disa turistë për Ynet.
“Nga mbeturinat në pritje, ata u çuan në kamionë mbeturinash dhe pastaj në depo përpunimi. Ne u detyruam të qëndronim në hotel edhe për 48 orë të tjera, ndoshta më shumë. Kemi frikë se mund të ngecim këtu për më shumë se një javë”, citon ky portal një person të paidentifikuar nga grupi i turistëve.
Gjithçka u zbulua kur izraelitët duhej të largoheshin të shtunën, por një hetim është duke u zhvilluar për të zbuluar se si mund të ketë ndodhur një incident i tillë dhe ndërkohë, turistët izraelitë duhet të presin që t’u lëshohen dokumente të reja në mënyrë që të mund të largohen nga BiH. Gjithçka tani po koordinohet nga Ministria e Punëve të Jashtme e Izraelit. /A2/
Leave a Reply