Dhomat nëntokësore të hotelit u shndërruan në një serë të vërtetë marijuane.

Një 30 vjeçar shqiptar ka përfunduar në pranga, i gjetur brenda dhomave përkatëse me bimë, ndërsa policia arriti të sekuestronte 87 kg drogë.

Policia nisi hetimet pas dyshimeve të lindura nga ventilatorët e shumtë pranë depove të hotelit në Tiburtina.

Nga një kontroll më i thelluar në ambientet, i cili u arrit nga një hyrje dytësore që nuk identifikohet lehtë në shikim të parë, policët arritën të gjenin një serë autentike industriale, e përdorur për kultivimin intensiv të bimëve të marijuanës, të pajisur me një sistem ventilimi, tharje dhe vendet për depozitimin dhe ruajtjen e lëndës narkotike.

Një shqiptar 30-vjeçar i pastrehë u arrestua në lokalet, me sa duket me detyrën për të kryer dhe mbikëqyrur kultivimin. I njëjti, i vendosur brenda serës, ishte i pajisur me komoditetet minimale për të qëndruar.

Brenda magazinës, përveç materialit të përdorur për kultivim të paligjshëm, u sekuestruan mbi 80 kg të marijuanës dhe më shumë se 2000 bimë, me lartësi të ndryshme, të gatshme për tharje, si dhe fuçi të shumta plehrash dhe materiali të përdorur për prodhimin e barit.