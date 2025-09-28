Mijëra njerëz kanë marrë pjesë në një protestë kundër vrasjes së femrave në Buenos Aires, duke kërkuar drejtësi për një vajzë dhe dy gra të reja që u torturuan dhe u vranë në një krim që ka tronditur Argjentinën.
Vrasjet brutale të 15-vjeçares Lara Gutierrez dhe Morena Verdi dhe Brenda del Castillo, të dyja 20 vjeç, u transmetuan drejtpërdrejt në mediat sociale.
Policia beson se një bandë trafikimi droge ishte përgjegjëse dhe se krimi u transmetua si paralajmërim për të tjerët.
Ata kishin arrestuar pesë të dyshuar – tre burra dhe dy gra – deri të premten, sipas Ministres së Sigurisë Kombëtare Patricia Bullrich, por një 20-vjeçar peruan që ata thonë se është udhëheqësi i grupit mbetet i lirë.
Viktimat u joshën në një furgon duke besuar se po shkonin në një festë më 19 shtator, sipas hetuesve.
Por autoritetet thanë se kjo ishte pjesë e një plani për të “ndëshkuar” vajzën dhe gratë e reja për shkelje të kodit të bandave, duke shërbyer si një paralajmërim për të tjerët.
Njëri nga të ndaluarit zbuloi një video të incidentit gjatë marrjes në pyetje, sipas Javier Alonso, ministrit të sigurisë për provincën e Buenos Airesit.
Në të, dëgjohet një udhëheqës bande që thotë: “Kjo është ajo që u ndodh atyre që më vjedhin drogë”.
Autoritetet kanë publikuar një fotografi të organizatorit të dyshuar peruan me shpresën se ai do të njihet.
Trupat e tre viktimave u gjetën të varrosur në një pronë në një periferi jugore të Buenos Aires të mërkurën, pesë ditë pasi ata u zhdukën.
Në Buenos Aires, të afërmit e viktimave iu bashkuan një marshim drejt Parlamentit të shtunën duke kërkuar drejtësi për gratë dhe vajzën.
“Gratë duhet të mbrohen më shumë se kurrë”, u tha gazetarëve në protestë babai i Brendës, Leonel del Castillo.
Ai kishte thënë më parë se ishte e pamundur për të që ta identifikonte trupin e vajzës së tij për shkak të abuzimit të ushtruar ndaj saj.
Antonio del Castillo, gjyshi i kushërinjve 20-vjeçarë, ishte në lot, ndërsa i quajti vrasësit “të etur për gjak”.
«Nuk do t’ia bëje një kafshe atë që u bënë atyre», tha ai.
Një grua vritet nga një burrë çdo 36 orë në Argjentinë, sipas një grupi monitorimi të vrasjeve të grave në vend, të cituar nga Agence France-Presse.
