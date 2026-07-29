Një vrasje me pagesë është ndaluar nga policia në çastet e fundit, atëherë kur dukej se për autorët çdo gjë ishte gati.
Ngjarja e rëndë, por me fund të mirë, u shënua në Caserta në Italisë, ku sipas mediave vendase një burrë kishte paguar 20 mijë euro për të vrarë ish-bashkëshorten.
Ai kishte thurur planin me detaje, duke i mundësuar vrasësit me pagesë çdo informacion për ish-gruan, madje edhe çelësat e shtëpisë së saj.
Fillimisht gruaja do të rrëmbehej dhe më pas do të ekzekutohej në një vend të izoluar.
Për ngjarjen, në pranga kanë rënë 5 persona, ndërsa ende nuk dihet arsyeja se përse porositësi i krimit donte ta vriste ish-gruan.
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