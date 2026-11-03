Hëna kalon në shenjën e Virgjëreshës, duke sjellë një ditë të favorshme për komunikimin, rregullimin e çështjeve të mbetura pezull dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme. Astrologu Jorgo Pulla thekson se vëmendje e veçantë duhet t’u kushtohet dokumenteve, marrëveshjeve, karrierës dhe marrëdhënieve personale.
Dashi
Një ditë me mundësi të mira për arritje dhe ndryshime të rëndësishme. Të lindurit në dhjetëditëshin e parë mund të përballen me zhvillime pozitive, ndërsa ata të dhjetëditëshit të dytë favorizohen në takime dhe bisedime të rëndësishme. Për dhjetëditëshin e tretë, një udhëtim mund të rezultojë mjaft i vlefshëm. Në dashuri, shfaqen mundësi për afrime të reja, veçanërisht me Shigjetarin dhe Virgjëreshën.
Demi
Takimet dhe çështjet profesionale marrin rëndësi të veçantë. Dhjetëditëshi i parë favorizohet në dy takime të rëndësishme, ndërsa i dyti mund të përballet me ndryshime në pozicionet drejtuese. Për dhjetëditëshin e tretë, një çështje që lidhet me pasurinë e paluajtshme mund të marrë zgjidhje, veçanërisht pas orës 11:00. Në dashuri, Akrepi, Luani dhe Peshqit sjellin zhvillime interesante.
Binjakët
Një ditë e rëndësishme për komunikimin dhe zgjidhjen e çështjeve të mbetura pezull. Mërkuri në prapavijë mund t’ju rikthejë te probleme ligjore apo keqkuptime të së kaluarës. Dhjetëditëshi i tretë ka mundësi të përballet me një zhvillim të rëndësishëm, sidomos pas orës 12:00. Në dashuri, mund të ketë rikthime dhe sqarime me persona nga e kaluara. Ujori dhe Virgjëresha janë ndër shenjat më të favorizuara në marrëdhënie.
Gaforrja
Është momenti për të mbyllur çështjet e vjetra dhe për të zgjidhur probleme që kanë mbetur pezull. Bisedat me persona që mund t’ju ndihmojnë në punë dhe në pozicione drejtuese mund të japin rezultate. Edhe çështjet e pronësisë dhe pasurive të paluajtshme marrin vëmendje. Në dashuri, Peshorja dhe Ujori mund të sjellin zhvillime pozitive.
Luani
Udhëtimet dhe çështjet që lidhen me jashtë vendit janë në fokus. Nëse keni bërë aplikime, keni pritur dokumente apo keni pasur kontakte me ambasada, mund të merrni lajme të rëndësishme. Një telefonatë rreth orës 10:30 mund të jetë vendimtare. Në aspektin profesional favorizohen vendimet që sjellin stabilitet. Në dashuri, vëmendje ndaj Akrepit, Dashit dhe Ujorit.
Virgjëresha
Një nga ditët më të favorshme për ju! Kalimi i Hënës në shenjën tuaj në orën 09:27 sjell një moment të mirë për nisma të reja, takime dhe bisedime. Favorizohen veçanërisht karriera, ndryshimet profesionale dhe çështjet ligjore. Mund të merrni sqarime për një situatë të keqkuptuar gjatë ditëve të fundit. Në dashuri, Binjakët dhe Ujori sjellin mundësi të bukura.
Peshorja
Një periudhë e rëndësishme për zgjidhjen e problematikave profesionale. Për të lindurit në dhjetëditëshin e tretë, mund të vijë momenti i vlerësimit dhe shpërblimit për përpjekjet e bëra. Çështjet në pozicione drejtuese kërkojnë vëmendje, por mundësitë për përmirësim janë të pranishme. Në dashuri, Dashi, Bricjapi dhe Gaforrja favorizohen në marrëdhënie.
Akrepi
Një ditë me mundësi të rëndësishme në ekonomi, familje, karrierë dhe dokumentacion. Deri më 23-24 nëntor, keni një periudhë të favorshme për të mbyllur çështje të së kaluarës dhe për të konkretizuar plane të rëndësishme. Pasuritë e paluajtshme, puna dhe udhëtimet janë në fokus. Në dashuri, Demi dhe Ujori mund të sjellin zhvillime të veçanta.
Shigjetari
Karriera dhe vendimet profesionale marrin një drejtim të ri. Edhe pse keni kaluar disa pengesa, tani krijohen mundësi për të zgjidhur problemet dhe për të parë më qartë hapat e ardhshëm. Dokumentet dhe marrëveshjet kërkojnë vëmendje, ndërsa motoja juaj duhet të jetë: ecni ngadalë që të arrini më sigurt. Në dashuri, Demi dhe Virgjëresha janë shenjat që favorizohen.
Bricjapi
Kujdes i veçantë me dokumentet, shifrat dhe firmat. Nëse merreni me ekonomi, financa apo pozicione drejtuese, kontrolloni me kujdes çdo detaj përpara se të merrni përsipër përgjegjësi. Disa çështje mund të dalin në dritë në ditët në vijim. Në dashuri, Demi dhe një tjetër Bricjap mund të sjellin përputhje të veçantë.
Ujori
Mundësi të mira për ndryshime në punë dhe biznes. Nëse keni menduar të nisni një projekt të ri apo të riorganizoni aktivitetin tuaj, kjo periudhë mund të jetë e favorshme. Të lindurit në dhjetëditëshin e tretë duhet të tregojnë kujdes në marrëdhëniet profesionale dhe në pozicionet drejtuese. Në dashuri, Luani, Akrepi dhe Demi sjellin emocione dhe zhvillime të rëndësishme.
Peshqit
Një ditë që kërkon kujdes në çështjet financiare dhe dokumentacionin. Mund të keni mundësi për të firmosur marrëveshje apo për të zgjidhur çështje që lidhen me paratë, por këshillohet të tregoni kujdes të veçantë me bankat dhe kreditë. Marrja e kredive nuk favorizohet gjatë kësaj dite. Në dashuri, Virgjëresha, Bricjapi dhe Binjakët sjellin mundësi interesante.
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