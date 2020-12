Ky është horoskopi për ditën e premte, 25 dhjetor 2020.

Dashi

Një histori nuk iu shkon në rrugën e duhur apo dikush iu duket i largët? Sot do të kuptoni se çfarë po ndodh. Sa i përket punës, ka ardhur koha, pas kaq shumë zhgënjimesh, për të kthyer faqen dhe për të parë të ardhmen.

Demi

Duhet të bënë një zgjedhje të rëndësishme në dashuri. Në frontin e punës, përpiquni t’i kushtoni vëmendje marrëdhënieve me eprorët. Tregoni se sa vleni!

Binjakët

Krahasuar me dy ditët e fundit në dashuri jeni shumë më të vendosur. Në frontin e punës, një ditë e ngarkuar. Ju gjithashtu duhet të zgjidhni një çështje ekonomike.

Gaforrja

Përpiquni të shmangni argumentet me partnerin tuaj. Sa i përket punës, favorizohen ata që janë të vetëpunësuar. Ka ardhur koha për të bërë një zgjedhje nëse dëshironi të ndryshoni.

Luani

Sa më afër fundit të muajit, aq më shumë do të keni mundësi të përjetoni emocione të bukura në dashuri. Në frontin e punës, kjo është një ditë e shkëlqyer për ata që janë të vetë-punësuar.

Virgjëresha

Nëse do të merreni me tema të ndjeshme, sot është koha e duhur. Nga ana tjetër, në frontin e punës, nëse duhet të flisni me shefin, është më mirë ta bëni pikërisht sot.

Peshorja

Lajm i mirë për ndjenjat: Hëna është në shenjën tuaj të zodiakut. Sa i përket punës, ju keni një dëshirë të madhe për të arritur qëllimet tuaja dhe mundësitë janë të mira.

Akrepi

Ditë të përshtatshme për të folur për dashurinë. Hëna do të jetë në shenjën tuaj, përfitoni prej saj. Në frontin e punës, ju keni kapërcyer një periudhë të vështirë.

Shigjetari

Takime të reja në dashuri, kultivojini ato për muajt e ardhshëm. Sa i përket punës, ju jeni shumë të lodhur. Mundohuni të jeni më të zhytur në mendime dhe më pak instiktiv.

Bricjapi

Ka disa probleme me ata që kanë lindur në shenjën e Bricjapit, sa i takon dashurisë dhe punës. Në këtë të fundit, mund të krijohen mundësi të reja në funksion të së ardhmes.

Ujori

Sot, zemrat e vetmuara mund të marrin frymë: ato mund të përjetojnë një emocion të bukur. Ndërsa për punën, kini kujdes që të mos shpenzoni shumë.

Peshqit

Marrëdhëniet e punës do të jenë të acaruara me kolegët. Mundohuni të jeni të kujdesshëm, nëse planifikoni të filloni një projekt të ri.