Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Ju keni një Hënë të favorshme për të cilën përpiqeni të relaksoheni dhe të lini pas edhe diskutime me partnerin tuaj. Në punë, përpiquni të shikoni përpara për të kuptuar se cila do të jetë e ardhmja juaj.

Demi

Nesër do të jetë një ditë jo e mirë, pasi edhe Hëna është në anën e kundërt me shenjën tuaj. Ky fakt mund t’ju bëjë të përjetoni ndonjë keqkuptim në dashuri. Mund të ketë ndonjë pengesë në punë për shkak të Marsit dhe Saturnit.

Binjakët

Nesër do të jetë një ditë pozitive për ju falë mbërritjes së Venusit në shenjë: ka mundësi të mira gjatë rrugës, përfitoni nga kjo periudhë për të ndjekur idetë tuaja.

Gaforrja

Nesër do të jetë ditë pozitive dhe një kohë e mirë për t’u rikuperuar në të gjitha fushat. Historitë e dashurisë që kanë lindur tani kanë perspektivë të mirë. Jeni më i qetë dhe më aktiv.

Luani

Më në fund nga nesër Venusi kthehet pozitivisht dhe Hëna do të jetë në shenjën tuaj: dita duket mirë, por përpiquni të mos bëni shumë sepse mund të nervozoheni.

Virgjëresha

Nesër do të ndiheni pak nervozë në dashuri: përpiquni të jeni më të durueshëm. Në punë duhet të mendoni për një projekt, por ju duhen shumë para: përpiquni të mendoni mirë.

Peshorja

Dashuria do të shkojë shumë mirë nesër falë Venusit që fillon një tranzit të bukur në shenjën tuaj. Në punë, shmangni argumentet. Mundohuni të bëni kujdes me shpenzimet.

Akrepi

Nesër do të ketë pak diskutime në dashuri, por mos u shqetësoni, këto janë çështje që do të zgjidhen së shpejti. Bëni kujdes me paratë, përpiquni të kontrolloni shpenzimet.

Shigjetari

Mundohuni të jeni më të pranishëm në dashuri dhe të përpiqeni të zgjidhni çdo keqkuptim: shmangni ndërtimin e mureve. Në punë, mos u besoni njerëzve që nuk i njihni mirë.

Bricjapi

Horoskopi i Paolo Fox për nesër ju tregon se më në fund Hëna nuk është më në anën e kundërt dhe ju ndihmon në dashuri: megjithatë, përpiquni të mos i shkundni gjërat shumë. Gjithashtu në punë përpiquni të mos nervozoheni, veçanërisht nëse duhet të lidhni një marrëveshje të rëndësishme.

Ujori

Mundohuni të përdorni kujdes në dashuri edhe sepse nesër do të keni Hënën e kundërt. Sa i përket jetës suaj profesionale, kushtojini vëmendje shpenzimeve dhe investimeve, veçanërisht nëse kohët e fundit ka pasur pak të ardhura.

Peshqit

Ditë në të cilën do të ishte më mirë të shmangim diskutimet. Ndonjëherë është më mirë të qëndrosh indifferent. Në punë, kontaktet favorizohen, edhe nëse Venusi disonant ju fton të jeni të kujdesshëm.