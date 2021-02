Dashi

Përballuni me jetën me më shumë entuziazëm, mos u shkurajoni nga vështirësitë që duhet të hasni në këtë periudhë. Së shpejti do të shpërbleheni për të gjitha sakrificat tuaja. Ky sezon paralajmëron zgjime të mëdha si në fushën sentimentale ashtu edhe në atë profesionale.

Demi

Sëmundja sezonale duket se është në horizont. Kujdesuni për veten dhe lëreni të përkëdhelet nga personi që doni. Ata që duan të martohen, të jetojnë së bashku, të cilët kanë një marrëdhënie të rëndësishme, do të duhet të merren me disa llogari.

Binjakët

Vështirësi sentimentale për binjakët. Probleme komunikimi me partnerin. Jini më reflektues dhe mos veproni sipas impulsit. Megjithatë, tani është e nevojshme të flasim për të ardhmen dhe mbi të gjitha të ndjekim një rrugë të vetme.

Gaforrja

Horoskopi i Paolo Fox tregon se duhet t’i kushtoni vëmendje aftësisë fizike. Surpriza në horizont. Një person që keni pritur për një kohë të gjatë do të kthehet në jetën tuaj duke sjellë kaq shumë gëzim dhe të reja.

Luani

Horoskopi i Paolo Fox tregon se në veçanti ata që kanë një aktivitet me kohë të caktuar ose janë artizanë tani presin për porosi. Të jeni të sigurt, situata ekonomike së shpejti do të jetë përsëri e qëndrueshme.

Virgjëresha

Do t’ju ​​duket se askush nuk mund të na kuptojë, por nuk është kështu. Jini më të hapur për përballje. Sidoqoftë, nesër mund të ketë edhe lajme në një nivel sentimental.

Peshorja

Horoskopi i Paolo Fox paralajmëron ndyshime në punë dhe mund të ketë një promovim në horizont. Por reagoni me një forcë më të madhe, me të vërtetë do të ishte e përshtatshme të mos shtyni asgjë për ditët në vijim.

Akrepi

Pranvera është pranë nesh, lëreni veten të tërhiqet nga qëllimet e mira që ky ajër i ngrohtë do të sjellë në jetën tuaj. Dita e nesërme ka energji të shkëlqyeshme për ata që duhet të propozojnë, madje edhe të ndryshojnë punë ose ndoshta partnerë.

Shigjetari

Javë e luhatur, ajo filloi në një mënyrë negative, por nga e shtuna Venusi do të kthehet në shenjën tuaj. Këshilla është që të mos kapeni nga agjitacioni dhe nervozizmi, nuk do t’ju sillte ndonjë avantazh.

Bricjapi

Jeni detyruar të hapni krahët për një javë por edhe me kënaqësi sepse në pak ditë e ardhmja juaj do të përcaktohet njëherë e përgjithmonë.

Ujori

Pranvera do t’ju ndihmojë të kapërceni sikletin tuaj. Ngjarja kryesore e javës do të rezervohet të Dielën, kur një i dashur mund të kthehet ose ndoshta një dashuri e re mund të hyjë në jetën tuaj.

Peshqit

Konfirmime të reja në vendin e punës. Njerëzit do të kuptojnë se çfarë vleni. Këto janë ditë të vendimit që mund të ndikojnë në punë. Për ata që kanë një çështje të vazhdueshme do të ketë një shtyrje, por së shpejti do të arrihet zgjidhja e shumëpritur.