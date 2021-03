Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Venusi hyn në një shenjë neutrale, kjo mund të rrezikojë ndjenjat tuaja. Ju përpiqeni të jeni konkret dhe të mos ndikoheni nga fjalët e të tjerëve.

Demi

Venusi është rikthyer në dukje të mirë, kjo do të thotë që dashuria së shpejti do të mbërrijë. Për ata që tashmë kanë një partner duhet të punojnë për ta mahnitur atë.

Binjakët

Yjet e së nesërmes janë yje të veçantë që mund të shkaktojnë një moment konfuzioni si në dashuri ashtu edhe në punë, ju mbetet juve të reagoni ndaj kësaj situate.

Gaforrja

Tranziti i ri i Venusit do të sjellë lajme të rëndësishme, veçanërisht në fushën sentimentale. Për ata që janë vetëm, ka ardhur koha që të rizbulojnë dashurinë.

Luani

Ju jeni aq të zënë me biznesin tuaj dhe konkurset në punë. Kjo po ju tërheq vëmendjen nga të dashurit tuaj, ju mungon vëmendja e njerëzve që doni, përpiquni të ktheheni në qendër të vëmendjes pasi vetëm ju dini të bëni.

Virgjëresha

Ju gjithmonë doni të lidheni me njerëz të tjerë, kështu jeni. Kjo mund të krijojë probleme me ata që ju rrethojnë, por nga ana tjetër ky qëndrim juaj ju pasuron.

Peshorja

Qëndrimi i qetë nuk do të jetë i lehtë këtë javë, veçanërisht në vendin e punës. Do të stresoheni shumë, do ju bëhen kërkesa të cilave edhe nëse dëshironi nuk do të jeni në gjendje t’i përgjigjeni.

Akrepi

Yje shumë interesantë edhe nesër edhe në ditët në vijim. Nëse keni ndërmend të filloni një përvojë të re pune, është e përshtatshme të mendoni me kujdes, kjo mund t’ju sjellë përparësi të padyshimta, por gjithçka duhet të peshohet me vëmendje ekstreme.

Shigjetari

Ata që janë vetëm në këtë periudhë nuk duan të bëjnë njohje të reja. Kjo do të thotë që ju e keni gjetur përsëri ekuilibrin tuaj.

Bricjapi

Lajme të rëndësishme në dashuri falë tranzitit të Venusit. Për ata në një çift, ata do të përjetojnë emocione që beqarët nuk i kanë ndjerë për një kohë të gjatë, përkundrazi, ata do të bëjnë takime të reja.

Ujori

Një periudhë zgjedhjesh të shkëlqyera. Nëse keni tërhequr zvarrë një histori për disa kohë, mbase është koha të mbylleni. Mund të keni mundësi të reja të rëndësishme pune.

Peshqit

Ju jeni plot energji, përdoreni atë për të theksuar veten në punën tuaj. Në fushën sentimentale, gjithçka vazhdon qetësisht.