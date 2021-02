Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Nesër do të jetë një ditë veçanërisht e qetësuar. Në dashuri, përpiquni të shmangni përplasjet dhe tensionet, kështu që nëse duhet t’i thoni diçka partnerit tuaj, bëjeni të nesërmen. Edhe në punë është më mirë të mos rrezikoni.

Demi

Ditë e mirë për ju për sa i përket dashurisë falë Hënës, Marsit, Jupiterit dhe Saturnit në krah. Mundësi të shkëlqyera edhe në punë.

Binjakët

Po vijnë tre ditë për ju kur gjërat do të shkojnë me të vërtetë mirë. Këtë fundjavë takimet do të favorizohen ndërsa në punë ka një përmirësim të rëndësishëm.

Gaforrja

Horoskopi i Paolo Fox tregon se gjatë ditës së nesërme Dielli do të jetë në anën tuaj dhe do t’ju ndihmojë të kapërceni çdo vështirësi. Në dashuri mund të ketë disa pasiguri ndërsa në punë mund të ketë mundësi të mira.

Luani

Horoskopi i Paolo Fox sinjalizon se nesër do të keni një ditë të mirë në dashuri. Në punë përpiquni të mos diskutoni me kolegët tuaj por keni edhe ide të mira, jo të gjitha janë të arritshme brenda një kohe të shkurtër.

Virgjëresha

Në punë, kjo nuk është një arsye e mirë për të vepruar. Nga dashuria, nga ana tjetër, historitë shumëvjeçare janë të bukura, ndërsa historitë e reja tregojnë çarje. Ju nuk keni frikë të lini një marrëdhënie që nuk po funksionon.

Peshorja

Horoskopi i Paolo Fox specifikon se nesër do të përjetoni një tension në dashuri: kushtojini vëmendje diskutimeve ose distancave, fizike ose psikologjike. Edhe në punë, përpiquni të shmangni polemikat.

Akrepi

Nesër do të jetë një ditë pozitive për ndjenjat tuaja dhe ekziston mundësia që emocione të caktuara mund të kthehen. Fazë pozitive edhe në punë: do të merrni lajme të mira brenda një kohe të shkurtër.

Shigjetari

Në dashuri nuk ka ndonjë lajm të madh dhe ju jeni në një fazë të stabilitetit ku nuk ka përmbysje të mëdha. Në punë, kushtojini vëmendje propozimeve të reja: disa prej tyre mund të jenë vërtet interesante.

Bricjapi

Horoskopi i Paolo Fox ju tregon se diçka duhet të ndryshojë në jetën tuaj të dashurisë, por përpiquni t’i bëni këto ndryshime me vëmendje dhe kujdes. Idetë dhe projektet e reja janë të mira në punë.

Ujori

Nesër do të jetë një ditë pozitive dhe interesante për dashurinë. Kujdes nga shpenzimet pasi ka akoma probleme ekonomike. Duhet maturi në marrëdhëniet me të tjerët.

Peshqit

Jeni në një fazë të mirë për ndjenjat, falë ndikimit të Diellit në shenjë. Thjesht përpiquni ta mbani nën kontroll gjendjen tuaj shpirtërore. Ashtë një ditë e mirë në punë, por shikoni përreth jush.