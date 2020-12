Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Pritet një ditë e nënshtruar, veçanërisht në dashuri. Mundohuni të jeni më pak argumentues se zakonisht, sepse përndryshe partneri juaj mund të humbasë durimin dhe ju do të përfundoni duke u grindur. Edhe në punë mund të keni pak pakënaqësi, por gjërat së shpejti do të përmirësohen.

Demi

Dita do karakterizohet nga një tension në dashuri. Mundohuni të mos i ndërlikoni gjërat më tej nëse nuk doni të debatoni pa nevojë me partnerin tuaj. Në punë nuk mungojnë shqetësimet, ju mbetet juve që të përpiqeni t’i zgjidhni problemet sa më shpejt që të jetë e mundur.

Binjakët

Pritet një e shtunë në emër të energjisë, optimizmit dhe dëshirës për ta bërë atë të veçantë. Yjet janë në anën tuaj. Ju dëshironi të riktheheni në lojë, si në fushën profesionale ashtu edhe në atë sentimentale, dhe të pranoni sfida të reja.

Gaforrja

Pritet një ditë stresi dhe tensioni, prandaj përpiquni ta merrni edhe me detajet më të vogla. Para se të merrni vendime të rëndësishme, mendoni me kujdes. Në çdo rast, numëroni deri në dhjetë para se të hapni gojën. Nëse duhet të mbyllni një marrëveshje, shtyjeni atë për disa ditë.

Luani

Do të ketë lajme të shkëlqyera dhe ide pozitive në nivelin profesional. Por kini kujdes sepse të qenit shumë i zënë me punë mund të bëjë që të harroni gjërat e tjera të rëndësishme në jetë, siç janë familja, dashuria dhe miqësitë. Jini më të pranishëm ndaj partnerit tuaj dhe mos e lini pas dore.

Virgjëresha

Një ditë vërtet pozitive për shenjën tuaj: ju keni një qiell vërtet të favorshëm dhe shumë mundësi për të kapur. Shfrytëzojeni atë. Ka perspektiva të shkëlqyera si nga ana ekonomike, me të ardhura të reja, profesionale, për ata që duan të ndryshojnë biznes dhe të bëjnë një karrierë, dhe sentimentale, veçanërisht për beqarët.

Peshorja

Dita e nesërme 19 Dhjetor 2020 do të jetë me të vërtetë optimale falë Hënës së favorshme. Ta kesh në krah është gjithmonë një pikë e shkëlqyeshme fillestare, e cila do të të japë fat të pamasë. Nëse paraqiten mundësi të mira, shfrytëzojini shpejt. Vlerësoni me kujdes çdo biznes në fjalë, mos jini impulsiv.

Akrepi

Do të jetë një ditë me të vërtetë pozitive nga të gjitha pikëpamjet për shenjën tuaj, pasi të gjithë yjet janë në anën tuaj. Në punë po përjetoni një periudhë të favorshme, të karakterizuar nga shumë takime plot ide dhe mundësi.

Shigjetari

Një ditë e mbushur me mundësi për tu kapur pritet për shenjën tuaj. Në dashuri, pas një faze të vështirë, po shëroheni. Drita në fund të tunelit është afër. Keni qëndrime që nganjëherë janë të vështira për t’u gëlltitur, përpiquni të jeni më pak polemikë dhe të gjeni qetësi.

Bricjapi

Për ju vazhdon një periudhë e karakterizuar nga ankthi dhe nervozizmi. Me pak fjalë, një ditë e nënshtruar si kurrë më parë. Mundohuni të kontrolloni veten nëse nuk doni të luftoni me të gjithë botën.

Ujori

Nëse ka ndonjë çështje për të zgjidhur, bëjeni atë sa më shpejt të jetë e mundur. Yjet ju ndihmojnë. Nëse diçka nuk është në rregull, flisni dhe përpiquni të sqaroheni. Sidomos nëse diskutimet kanë të bëjnë me partnerin. Kushtojini vëmendje edhe portofolit tuaj: kohët e fundit keni pasur shpenzime të tepruara.

Peshqit

Një ditë vërtet pozitive për shenjën tuaj. Yjet ju ndihmojnë. Në ditët në vijim gjërat do të jenë shumë më mirë, thjesht sigurohuni për veten dhe mundësitë tuaja.