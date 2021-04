Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Ju dëshironi të riktheheni në rrugën e duhur dhe të kërkoni zgjidhje, të provoni alternativa, veçanërisht nëse mendoni se keni qenë viktimë e padrejtësive në punë. Si gjithmonë, këshilla është të pohoni idetë tuaja.

Demi

Është një moment i fortë për ndjenjat. Është koha e duhur për t’ia zbuluar ndjenjat tuaja njerëzve me të cilët rrini dhe do të zbuloni se ju jeni reciprok.

Binjakët

Nesër Hëna do të jetë në shenjën tuaj, kjo do t’ju garantojë pak gjallëri. Dita më e mirë do të jetë e shtuna. Ata që po përjetojnë një kohë të vështirë në dashuri mund të jetë koha të insistojnë dhe t’i japin vetes një shans tjetër

Gaforrja

Momenti pozitiv vazhdon dhe ju duhet ta shfrytëzoni plotësisht atë, veçanërisht në lidhje me mjedisin e punës. Jeni nën presion por po reagoni në mënyrën e duhur.

Luani

Yjet janë padyshim pozitivë për tre ditët e ardhshme. Këto do t’ju shërbejnë për të verifikuar stabilitetin e ideve tuaja të cilat gjithashtu mund të jenë revolucionare dhe të cilat ndonjëherë janë konsideruar të tepruara.

Virgjëresha

Duket se ju jeni shumë i zhytur në mendime, gjithashtu duke marrë parasysh praninë në shenjën tuaj të Mërkurit. Mund të keni pak melankoli sepse mendoni shumë, këshilla është të jetoni të dashuruara emocionet tuaja.

Peshorja

Pavarësisht vullnetit tuaj të madh dhe angazhimit tuaj, rezultatet po përpiqen të arrijnë. Ju duhet të qëndroni të qetë dhe të mos shqetësoheni pa nevojë, së shpejti era do të ndryshojë.

Akrepi

Jeni më të motivuar dhe më të ndjeshëm se zakonisht. Keni disa mendime për punën dhe paratë. Jini të kujdesshëm dhe përpiquni të kaloni këto ditë, të cilat mund të jenë të komplikuara.

Shigjetari

Shpejtësia me të cilën ju thoni se keni ndjenja për një person që sapo keni takuar është mbase e tepruar, edhe sepse në të njëjtën kohë përfundoni duke mos e njohur më veten në këtë histori. Mundohuni të jeni pak më reflektues.

Bricjapi

Për ata që kanë mbyllur një histori ose që jetojnë një histori të vështirë dashurie, ata duhet të mendojnë me kujdes. Gjithashtu sepse zhgënjimi i shkaktuar nga ai mund të ndikojë në ju në ditët në vijim.

Ujori

Mund të duhet të përballeni me pak lodhje që rezulton nga një fundjavë shumë e zënë dhe shumë angazhime në punë.

Peshqit

Gjithashtu, çifteve afatgjata u ndodh që të përjetojnë një kohë të vështirë. Nesër do të jetë dita e duhur për të hedhur një hap vendimtar drejt partnerit tuaj.