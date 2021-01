Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Nesër do të jetë një ditë e favorshme për ju falë Hënës pozitive kështu që përfitoni nga ajo dhe kryeni të gjitha detyrat pa i shtyrë ato. Në punë, gjërat së shpejti do të përmirësohen dhe do të keni siguri më të madhe.

Demi

Nga nesër do të keni disa lajme të mira në dashuri. Nga ana tjetër, nervozizmi i shkaktuar nga problemet në punë do t’ju krijojë disa probleme. Çdo bezdi mund të kapërcehet me disa lëvizje të befasishme.

Binjakët

Edhe ju Binjakët do ta keni Hënën nesër në shenjë kështu që do të jetë një ditë pozitive. Mundohuni të mos zemëroheni gjithashtu sepse do të keni përballë Marsin që mund t’ju sjellë disa bezdi në punë.

Gaforrja

Horoskopi i Paolo Fox tregon se keni nevojë për qetësi më të madhe, edhe nëse në këtë periudhë nuk është e lehtë. Në punë mund të ketë pak agjitacion, por mos harroni gjithmonë se nëse mbyllni një derë, hapet një derë.

Luani

Horoskopi i Paolo Fox sinjalizon se së shpejti do të jetë më e lehtë të flasësh për dashurinë. Do të keni edhe takime të preferuara, madje edhe biseda të favorshme. Në punë ndiheni nën presion, ndoshta sepse dikush pret ritme shumë të ekzagjeruara.

Virgjëresha

Mundohuni të shmangni tensionet dhe kontrastet në dashuri, kështu që lërini gjërat të rrëshqasin mbi ju dhe shmangni ndërlikimet. Në punë preferohen marrëveshjet dhe kontratat.

Peshorja

Horoskopi i Paolo Fox specifikon që nesër mund të keni disa sinjale pozitive në dashuri. Në punë, mund të lindin konflikte të vogla, tensionet dhe marrëdhëniet ndërpersonale gjithashtu mund të jenë të tensionuara.

Akrepi

Nesër do të jetë një ditë e nënshtruar kështu që përpiquni të bëni vetëm atë që është rreptësisht e nevojshme. Sa i përket punës, ju jeni gati të filloni një aventurë të re që mund t’ju çojë shumë larg.

Shigjetari

Të dashur miq të Shigjetarit, nëse jeni në dashuri duke përjetuar një krizë, tani është koha ta përballoni atë. Ndonjëherë është më mirë t’i japësh fund situatave shumë të vështira. Në punë, shmangni shpërqendrimet.

Bricjapi

Horoskopi i Paolo Fox ju tregon se dashuria do të shkojë veçanërisht mirë nesër dhe historitë që sapo kanë filluar mund të bëhen gjithashtu të rëndësishme. Afërdita do të bëhet e favorshme nga 13 janari. Puna është gjithashtu e mirë, falë Jupiterit dhe Saturnit të favorshëm.

Ujori

Falë Venusit të favorshëm, ndjenjat janë në plan të parë. Ju madje mund të keni një aventurë të mirë. Biseda të ndryshme në punë ku mund të ketë një ndryshim, por nuk ju pëlqen domosdoshmërisht.

Peshqit

Kushtojini vëmendje të veçantë xhelozive dhe nëse ka tension përpiquni ta lëshoni atë duke organizuar diçka të këndshme ose duke shkuar në palestër. Mund të ketë vonesa në punë, por përpiquni të mos nervozoheni.