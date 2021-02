Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Yjet do ju sjellin shumë konfuzion në dashuri: kini kujdes nga tradhtitë, mund të bini në tundim, por më pas të pendoheni. Në punë, bashkëpunimet e reja mund të jenë interesante.

Demi

Ju duhet të përpiqeni të shmangni burimet e stresit, madje dhe veçanërisht në lidhje me ndjenjat. Mos u bëj shumë xheloz. Në punë jeni të motivuar dobët.

Binjakët

Nesër do të jetë një ditë e nënshtruar në dashuri por nga fundjava falë Venusit në shenjën tuaj do jeni më mirë. Mundohuni të mos lodheni shumë në punë dhe përpiquni t’i bëni gjërat me qetësi.

Gaforrja

Horoskopi i Paolo Fox tregon se nesër do të jetë një ditë shumë e veçantë si për nga puna, ashtu edhe për ndjenjat. Mund të ketë vonesa në punë. Profesioni ju merr shumë kohë, duke lënë mënjanë angazhimet e tjera. Bëni kujdes sepse çifti mund të preket.

Luani

Horoskopi i Paolo Fox sinjalizon se nesër do të ketë pak nervozizëm në dashuri. Ju gjithashtu ndieheni të trazuar në punë ku mund të ketë vonesa ose një marrëveshje mund të kalojë. Mundohuni të bëni një pushim.

Virgjëresha

Edhe ju nesër do të jeni mjaft të tensionuar për sa i përket ndjenjave, veçanërisht nëse jeni duke përjetuar një krizë në çift. Në punë përpiquni të mos jeni nervozë: përfundimisht do të keni sukses.

Peshorja

Horoskopi i Paolo Fox specifikon se do të keni pak largim ose vonesë në dashuri për shkak të Hënës disonante. Ju jeni paksa të lëkundur dhe mund t’i thoni mjaft një historie që nuk ju bind më. Në punë, dikush mund t’ju ndihmojë.

Akrepi

Kjo nuk është një periudhë e jashtëzakonshme për dashurinë: përpiquni të jeni vetvetja pa pretendime, tregoni veten për atë që jeni.

Shigjetari

Nesër do të keni pak nervozizëm në dashuri: përpiquni të përmbaheni, nga 7 shkurti gjërat do të përmirësohen. Kujdes nga shpenzimet.

Bricjapi

Po përjetoni një periudhë shërimi në dashuri: nëse jeni zhgënjyer pothuajse duket se po mburreni për të qenë vetëm. Në punë kushtojini vëmendje instikteve dhe kreativitetit tuaj.

Ujori

Nesër gjërat do të shkojnë veçanërisht mirë në dashuri, si për çiftet ashtu edhe për beqarët. Në punë kushtojini vëmendje propozimeve: Bëni llogaritë e duhura para se të pranoni diçka.

Peshqit

Nesër do të ndiheni pak nervoz dhe të hutuar, por prapë përpiquni të mos i humbisni mundësitë që priten përpara. Në dashuri dhe në marrëdhënie me të tjerët, përpiquni të mos thoni gjithçka që mendoni. Në punë kini kujdes nga ata që ju zemërojnë.