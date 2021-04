Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Për beqarët mund të ketë disa sinjale të mira në dashuri. Edhe në punën tuaj do të jeni të përqendruar dhe do të keni lajme pozitive.

Demi

Nëse një histori po mbyllet, lëre të shkojë: ajo nuk kishte më një arsye për të ekzistuar. Në punë, periudha e fundit karakterizohej nga nervozizmi, fillimi i këtij viti nuk ishte më i miri, por gjithmonë mund ta kompensoni atë.

Binjakët

Hëna nuk është në favorin tuaj, mbase kjo është arsyeja pse nuk e vëreni dashurinë përreth jush. Në punë ka planetë të ndryshëm në favorin tuaj: krijimtaria në këtë periudhë nuk ka kufij.

Gaforrja

Për sot dhe nesër përpiquni t’u qaseni problemeve në dashuri me kujdes dhe ekuilibër. Disa çifte do të testohen. Në punë duhet të mendoni mirë para se të merrni vendime.

Luani

Dita është sfiduese, por problemet në dashuri mund të zgjidhen. Në punë, nëse po kërkoni propozime, do të jeni në gjendje të përfundoni gjithçka deri në mes të muajit.

Virgjëresha

Është një periudhë pozitive për dashurinë, megjithatë sot keni disa mendime të dyta. Në punë është një periudhë stimuluese dhe rinovuese e vendosur. Nëse jeni duke kërkuar ndryshime, bëni propozime.

Peshorja

Duket se dyshimi në dashuri kthehet çdo herë, veçanërisht në funksion të fundjavës. Në punë situata është e favorshme, megjithatë mund të keni disa probleme me paratë.

Akrepi

Edhe ata që kanë mbyllur një histori në këtë periudhë, me këta yje, do të mund të rikuperohen. Në punë ndonjëherë ndiheni të lodhur ose nervoz por nuk keni pse lëshoheni tani. Para këtij maji do të jetë e vështirë të kesh mundësi të reja.

Shigjetari

Nëse duhet të thuash diçka në dashuri, bëje sot, Hëna është në shenjën tënde. Në punën e tij ai përpiqet të kapë të gjitha mundësitë që paraqiten.

Bricjapi

Çiftet që kanë diskutuar duhet të kuptojnë se si ta zgjidhin problemin. Në punë, nëse duhet të përballeni me diçka të rëndësishme, prisni datën 14.

Ujori

Ju dëshironi të bëni një përjashtim nga rregulli, për disa kohë keni qenë në mëshirën e emocioneve të momentit. Në punë, ka çështje ekonomike për tu trajtuar me kujdes.

Peshqit

Mbrëmja është e qetë, megjithatë kjo ditë do t’ju bëjë të distancoheni nga dikush që ju irriton. Në punë, edhe nëse ka pasur ndonjë shpërqendrim, mund të dilni mirë.