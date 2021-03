Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Nesër do të jetë një ditë disi e zbutur për ju të Dashit, veçanërisht në lidhje me dashurinë dhe marrëdhëniet pasi jo gjithçka shkon siç dëshironi. Kushtojini vëmendje punës dhe shëndetit.

Demi

Në këtë periudhë ndiheni të lodhur dhe të stresuar dhe e gjithë kjo reflektohet edhe në marrëdhëniet ndërpersonale dhe në gjendjen tuaj shëndetësore. Mundohuni të shkëputeni pak nga gjithçka. Në punë e keni gjithçka mirë.

Binjakët

Gjatë ditës së nesërme mund të lodheni pak sa i përket punës. Nga ana tjetër,në dashuri po kaloni një periudhë të mirë me Hënën në favor. Mundohuni të qëndroni të relaksuar, duke shmangur problemet e panevojshme.

Gaforrja

Horoskopi i Paolo Fox tregon se nesër keni pak probleme, veçanërisht për shkak të punës që ju bën shumë të stresuar. Lajm i mirë në lidhje me dashurinë pasi ditë të bukura po vijnë.

Luani

Horoskopi i Paolo Fox sinjalizon se keni filluar të ndiheni të lodhur, kështu që përpiquni të shmangni problemet dhe të mos ekzagjeroni gjithçka, marrëdhëniet me të tjerët dhe dashuria mund të ndikohen. Disa probleme në punë.

Virgjëresha

Keni shumë mendime këto ditë dhe duhet të filloni të pastroni pak mendjen tuaj. Në dashuri, ju vendosni dhe takimet e reja nuk duhet të nënvlerësohen. Ditë e shkëlqyer për emocionet.

Peshorja

Nesër do të jetë pozitive pavarësisht se keni filluar të ndjeheni pak të lodhur.Në dashuri mund të ketë disa sqarime. Në punë mos merrni vendime të nxituara.

Akrepi

Gjatë ditës së nesërme do të filloni të ndjeheni pak më mirë. Mundësi të reja mund të paraqiten në punë. Disa probleme në dashuri. Më mirë të mos mendoni shumë për të kaluarën.

Shigjetari

Duke nisur nga nesër do të filloni të rikuperoheni veçanërisht në lidhje me punën ku do të filloni të gjeni zgjidhje. Në dashuri mund të përjetoni emocione të bukura, por duhet të keni kujdes që të mos bëni gabime.

Bricjapi

Ka ardhur koha që ju të riktheheni në lojë sa i përket dashurisë. Në punë, jo gjithçka mund të shkojë siç dëshironi, në fakt mund të keni imponime të padëshiruara.

Ujori

Mundohuni të lironi mendjen tuaj! Një periudhë shumë pozitive për ndjenjat po vjen, ndërsa nuk është e gjitha në punë, mund të ketë probleme, por yjet janë në anën tuaj.

Peshqit

Sa i përket shëndetit tuaj, ju filloni të ndjeheni më mirë ndërsa duhet të filloni t’i kushtoni vëmendje dashurisë pasi që vendimet mund të duhet të merren. Në punë, gjërat janë në rregull.