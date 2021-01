Ky është horoskopi për ditën e mërkurë, 6 janar 2021.

Dashi

Do të jetë një javë me energji të shkëlqyera. Ata që kanë mbjellë diçka do të jenë në gjendje të marrin rezultatet e para në mëngjes.

Demi

Sidoqoftë, viti 2021 do të jetë një vit më i mirë se ai i mëparshmi, veçanërisht për ata që kanë pasur probleme ekonomike. Energjitë tuaja nuk janë në kulmin e tyre, prandaj mos u lodhni. Disa shqetësime në marrëdhëniet me të tjerët, por nga e enjtja gjithçka përmirësohet.

Binjakët

Këtë muaj do të shihni një shkëputje vullnetare nga disa miq dhe dikush në punë mund të vendosë një folës në timon dhe do të keni disa çështje. Duhet ta kuptoni që koha për të shtyrë gjërat ka mbaruar. Në dashuri ju duhet të dëgjoheni dhe të kuptoheni por për momentin është e vështirë të arrish të gjitha këto.

Gaforrja

Horoskopi i Paul Fox tregon se do të duhet të merrni vendime këto ditë. Përballë Saturnit ju detyron të rishikoni diçka, dhe kjo do t’ju japë më shumë për të menduar sesa në dashuri.

Luani

Horoskopi i Paolo Fox sinjalizon që dyshimet dhe hutimet rriten, ashtu si edhe armiqtë në një situatë si kjo. Kujdesuni, kushtojini vëmendje shëndetit tuaj, mos u lodhni shumë. Mundohuni të planifikoni një fundjavë relaksi dhe argëtimi, kjo do t’ju bëjë mirë.

Virgjëresha

Ky muaj do të jetë i lodhshëm edhe për marrëdhënien në çift pasi nuk keni shumë kohë të jeni me ata që doni. Këshillë: përpiquni të kontrolloni shqetësimin tuaj.

Peshorja

Horoskopi i Paolo Fox specifikon se do të jetë një javë e rëndësishme për ju, ju duhet të gjeni ekuilibrin tuaj të brendshëm. Në punë do të donit të kishit më shumë përgjegjësi, dhe për këtë jeni të bezdisur. Në dashurinë e palëvizshme, ata në një çift vazhdojnë me inerci pa emocione të veçanta.

Akrepi

Trazirat mbizotërojnë deri të Mërkurën. Ju po i përkushtoheni më shumë të tjerëve sesa vetes tuaj, por gjithashtu duhet të mendoni të jetoni emocionet tuaja.

Shigjetari

Ju po filloni të planifikoni gjërat që kanë rëndësi për ju. Pjesa qendrore e këtij muaji do të sjellë shumë lajme pozitive. Padyshim, ju duhet të bëni dhe të mos qëndroni pranë dhe të shikoni.

Bricjapi

Horoskopi Paolo Fox ju tregon se Marsi është i pafavorshëm për ju dhe kjo nuk ju ndihmon sepse ju bën të ndiheni shumë të lodhur. Ndoshta ju duhet të filloni nga e para, ndiheni të kritikuar, gjykuar dhe fillimi nga e para do t’ju kushtojë përpjekje.

Ujori

Hëna që është në shenjë ju bën hiperaktiv, dëshironi të bëni shumë gjëra dhe t’i bëni ato së shpejti. Mos u ngut, sepse nxitimi është këshillë e keqe, veçanërisht në punë, ku mund të çojë në tension. Nga e enjtja shërohet.

Peshqit

Karakteri juaj ju çon të jetoni me emocione. Hëna do të jetë miku juaj të Enjten dhe të Premten, dhe nga mesi i kësaj jave mund të rizbuloni pasionin.