Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Në dashuri, ju nuk e dini në cilën mënyrë të shkoni dhe çfarë zgjedhjesh të bëni. Ata që jetojnë së bashku mund të përjetojnë një pranverë për t’u vendosur në momentin e fundit. Këshilla është që të mos hiqni dorë nga asnjë rrugë.

Demi

Këto janë ditë për t’u shfrytëzuar, edhe nëse flasim për një periudhë disi të veçantë për paratë. Në këto kohë, do të nevojitet kujdes më i madh në investime dhe shpenzime.

Binjakët

Hëna është në anën e kundërt, por kjo nuk ndikon në trendin e përgjithshëm të situatave sepse gjithmonë mbetet në një periudhë pozitive. Mos lejoni që të ndikoheni nga disa momente nervozizmi, nuk do të ndihmonte.

Gaforrja

Horoskopi i Paolo Fox tregon se do të përjetoni një ndryshim të rëndësishëm. Deri në fund të muajit nuk do të keni më Saturnin përballë, disi situata do të kthehet në normalitet si nga ana e ndjenjave ashtu edhe nga puna.

Luani

Horoskopi i Paolo Fox sinjalizon se vazhdimi i kësaj jave do të jetë shumë i rëndësishëm për shumicën prej jush. Kjo do të jetë një pranverë vendimtare si në dashuri ashtu edhe në aspektin e punës.

Virgjëresha

Është e nevojshme që ju të bëni një pastrim nga pikëpamja e dashurisë dhe punës. Përfitoni nga dita e nesërme dhe ata që do të vijnë për të kuptuar se cilat do të jenë hapat e ardhshëm.

Peshorja

Ka të ngjarë të jetë një muaj i mendimeve të vogla ose të pavendosmërive. Ata që hoqën dorë nga gjithçka disa vjet më parë do të jenë në gjendje të mbështeten në një rimëkëmbje pothuajse të papritur.

Akrepi

Lodhja është aty por shërimi është afër cepit. Ata që nuk kanë pasur kënaqësi ose që madje janë dashur të përballen me një problem, do ta shohin situatën të ndryshojë edhe nëse kjo do të ndodhë ngadalë.

Shigjetari

Në dashuri, regjistri dhe qëndrimi kanë ndryshuar. Nga ata që kanë thënë mjaft për ata që kanë humbur kohë ose në disa raste kanë tradhtuar, do të jenë në gjendje të përjetojnë një fillim të ri.

Bricjapi

Horoskopi i Paolo Fox ju tregon se nëse është e mundur përpiquni të mbani nën kontroll tensionet. Gjatë muajve të fundit ka pasur shumë probleme për tu përballur, por thjesht tërhiquni së bashku dhe do të kapërceni çdo problem.

Ujori

Kontraste të vogla në punë ku do të dëshironit të mbyllni bashkëpunime që nuk ju japin rezultat. Këshilla nuk duhet të ndikohet nga pengesat.

Peshqit

Nga nesër do të ketë një situatë të tensionuar edhe sepse shumë gjëra janë gati të ndryshojnë. Nga tani deri në fund të muajit mund të ketë lajme si në dashuri ashtu edhe në punë./a.p