Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Ndoshta ndiheni paksa të lënë anash, dhe ata që punojnë mund të ndiejnë shumë tensione. Mund të ketë edhe disa probleme në histori që kanë zgjatur me vite, dhe as dashuritë e reja nuk do të shkojnë më mirë.

Demi

Ata që kanë një biznes do të pësojnë ndryshime dhe transferime, ndoshta do të ndryshojnë zyra ose disa situata do të duhet të përmirësohen.

Binjakët

Dita do të jetë çliruese për ju, në fakt në dy ditët e fundit ju keni qenë të hutuar. Ndiheni nën presion në punë, duke diskutuar për një fejesë.

Gaforrja

Horoskopi Paolo Fox tregon se do të ketë tension, ju do të duhet të përballeni me një problem, mbase një polemikë. Ndoshta gjërat nuk shkojnë shumë mirë në familje. Venusi, sidoqoftë, është miku juaj dhe do t’ju japë një dorë. Nëse nuk jeni të lirë të bëni atë që dëshironi ose në dashuri, ekziston një krizë duhet të vendosni se çfarë të bëni.

Luani

Horoskopi i Paolo Fox sinjalizon që ju jeni shumë jetik, doni të luftoni përsëri, pas një periudhe në të cilën keni qenë duke parë anash. Sot, kushtojini vëmendje aspektit ekonomik.

Virgjëresha

Një ditë shumë interesante për ju, ju do të bëni një miqësi ose një pakt të rëndësishëm. Sidomos ata që janë jashtë qytetit të tyre do të kenë lirinë e lëvizjes. Një këshillë: mos e lini partnerin tuaj mënjanë.

Peshorja

Ata që në mënyrë të pashmangshme duhet të shkojnë në punë dhe të bëjnë shumë gjëra sot dhe nesër mund të ndjehen të lodhur dhe të ngarkuar. Mos bëni hapa të rremë dhe kujdesuni më mirë për dietën tuaj

Akrepi

Ndoshta keni humbur një pikë referimi të rëndësishme muajt e fundit, ose keni pasur probleme fizike.

Shigjetari

Ata që nuk kanë një histori dashurie ose kanë pasur kohët e fundit probleme nuk duhet të dëshpërohen sepse gjithçka që do të lindë në këtë periudhë është e destinuar të bëhet shumë e rëndësishme gjatë këtij muaji, dhe kjo vlen si për miqësitë ashtu edhe për historitë e dashurisë.

Bricjapi

Horoskopi Paolo Fox ju tregon se si zakonisht për shenjën tuaj jeni ambiciozë dhe mendoni shumë për karrierën tuaj. Por në këtë muaj do të rizbuloni dashurinë. Gratë që janë ndarë tani duhet të hapin dyert për të dashur përsëri.

Ujori

Një ditë e veçantë ju pret, dhe ju doni të gjeni qetësi. Përpjekjet dhe puna e bërë në muajt e fundit nuk kanë sjellë rezultatet e dëshiruara. Në dashuri, jini të kujdesshëm sepse çështjet dhe problemet e së kaluarës mund të kthehen në sipërfaqe.

Peshqit

Një ditë shumë e rëndësishme për dashurinë ju pret. Do të ketë një telefonatë të rëndësishme që mund t’i përgjigjeni. Përfitoni nga dita e nesërme gjithashtu për të marrë frymë dhe për t’u çlodhur.