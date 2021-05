Dashi

Ky do të jetë një muaj i rëndësishëm për dashurinë, madje edhe ata që janë përballur me një krizë tani do të kenë shanse të reja. Në punë, nëse keni të bëni me një shef të rreptë, mund të përjetoni një farë tensioni.

Demi

Nëse keni qenë në një marrëdhënie konfliktuale për disa kohë, sot polemikat mund të kthehen. Në punë duhet të rishikoni strategjitë tuaja.

Binjakët

Ju këshilloj të mos nënvlerësoni takimet e reja. Në punë, shumë po shqyrtojnë përsëri detyrat e tyre: suksesi nuk do të dështojë.

Gaforrja

3 ditë premtuese për dashuri po vijnë. Në punën e rëndësishme ditore jeni duke folur për projekte afatgjata.

Luani

Ju jeni paksa i trazuar, shpresoj vetëm që të mos tërhiqni polemika të panevojshme në dashuri. Në punë është një periudhë stimuluese për ata që kërkojnë: Jupiteri nga data 13 nuk do të jetë më në anën e kundërt.

Virgjëresha

Ju duhet akoma pak durim, nga nesër gjërat do të jenë më mirë: përpiquni të planifikoni një fundjavë të këndshme. Në punë mund të ndodhë të diskutoni ose të mos ndiheni rehat, keni mundësinë të reflektoni.

Peshorja

Është një ditë pozitive, në këto orë Mërkuri do të kthehet i favorshëm. Duke mos përjashtuar një favor nga një koleg, disa projekte do të rinisin.

Akrepi

Sot mund të debatoni me dikë, Hëna disonante sjell dyshime në dashuri. Në punë gjithçka duket e qetë.

Shigjetari

Nëse një dashuri nuk funksionon sot, ju mund të dëshironi të sqaroheni. Në punë, nëse bëni një biznes të pavarur tani duhet të shikoni të ardhmen me më shumë shpresë.

Bricjapi

Me dikë që ju pëlqen, do të jetë e mundur të bëni plane për të ardhmen. Në punë, vitet e fundit kanë qenë pak problematike për paratë.

Ujori

Më në fund një ditë pozitive për ndjenjat: Hëna është në shenjën tuaj. Në punë, nëse jeni impulsiv mund të rrezikoni t’i merrni gjërat kokë më kokë.

Peshqit

Nga sot Mërkuri është në aspektin e konfliktit, mund të ketë probleme në dashuri. Në punë nuk përjashtohet një ndryshim i kursit, Jupiteri së shpejti do të jetë në shenjën tuaj.