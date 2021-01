Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Jini shumë të kujdesshëm në fushën sentimentale, madje edhe për super të dashuruarit, për çiftet e vendosura mirë, nëse nuk jeni të kujdesshëm, mund të lindin probleme. 2021 do të jetë një vit që do të sjellë shumë risi, por edhe situata që përfundojnë.

Demi

Kjo javë do të jetë e shkëlqyeshme për ndjenjat, për ta rrahur zemrën përsëri. Saturni dhe Mërkuri do të jenë në anën tuaj dhe do t’ju garantojnë ide të reja dhe projekte të reja. Nëse dëshironi një fëmijë, kjo është koha e duhur për ta provuar.

Binjakët

Shumë prej jush po përballen me pengesa që duhen kapërcyer në një mënyrë pak a shumë diplomatike. Është e qartë se të gjithë kanë horoskopin e tyre individual, që nga fundi i dhjetorit që në dashuri nuk është e gjitha e qartë, që dikush ka përjetuar momente xhelozie, dyshimesh.

Gaforrja

Horoskopi i Paolo Fox tregon se tani ka ardhur koha për të rregulluar jetën tuaj, përpiquni të kuptoni se çfarë dëshironi me të vërtetë si në biznes ashtu edhe në fushat sentimentale. Fundjava ka qenë shumë e qetë dhe do të jeni në gjendje të rikuperoni forcën tuaj gjatë javës.

Luani

E marta duket si një ditë pozitive për ju. Edhe nëse ka pasur një ndarje, lere dhimbjen mënjanë, sepse këtu sa më shumë që vë në lojë vitalitetin tënd të dashurisë, aq më shumë ke shansin për të arritur qëllimin.

Virgjëresha

Në fundjavë keni qenë në gjendje të relaksoheni pak dhe të gjeni qetësinë që ju nevojitet në këtë periudhë. Në ditët e kaluara, disa prej jush kanë pasur diskutime me të afërm dhe miq, madje edhe për arsye të parëndësishme. Por kjo javë duket më e qetë në çdo drejtim.

Peshorja

Horoskopi i Paolo Fox specifikon se në këtë periudhë po përballeni me tensione të forta që vijnë kryesisht nga jashtë, shumë nuk ndihen mirë në punë, mbase ndihen të nënvlerësuar ose të përdorur keq, duke jetuar marrëdhënie të komplikuar me shefin dhe me kolegë.

Akrepi

Hëna në shenjën tuaj ju jep një intuitë të rëndësishme. Kjo mund të ndryshojë një marrëdhënie që po zvarritet për disa kohë ose mund t’ju hapë dyer të reja në punë.

Shigjetari

Pamja astrale është pozitive sidomos për muajt e ardhshëm, e cila është e rëndësishme për ata që duan të martohen ose të jetojnë së bashku, të kenë një fëmijë, të ndryshojnë punë ose të kërkojnë një emocion. Ju dëshironi të ndryshoni stilin e jetës tuaj.

Bricjapi

Horoskopi i Paolo Fox ju tregon se po hapet një sezon i reflektimeve të mëdha por edhe i sukseseve të mëdha. Këtë javë ky sukeses fillon të studiojë cilat do të jenë hapat e ardhshëm themelorë.

Ujori

Hëna dhe Marsi janë të favorshëm, kjo do të thotë se nuk mungon iniciativa, përkundrazi. Ka nga ata që përpiqen të mos rrëmbehen nga dëshira juaj për të bërë gjëra, por si zakonisht do të jeni në gjendje t’i bindni ato.

Peshqit

E shtuna dhe e diela kanë qenë ditë të mira, kështu që ndiheni mirë dhe me energji. Përpjekjet e javëve të kaluara janë zhdukur. Ka ardhur koha të shijoni sukseset tuaja.