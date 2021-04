Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Nesër do të keni yjet në krah dhe gjithashtu Venusin. Sa i përket dashurisë, nëse partneri juaj është larg, ju filloni ta jetoni situatën keq; nëse në vend të kësaj jetoni me parterin, atëherë organizoni diçka të këndshme. Në punë, gjërat janë në rregull.

Demi

Venusin do ta keni nesër në krah, gjë që do ju bëjë të parezistueshëm ndaj partnerit tuaj. Në punë ky është një moment i rëndësishëm për financat, i cili gjithashtu do të përmirësohet gjatë muajve të ardhshëm. Thjesht përpiquni të mos jeni shumë argumentues.

Binjakët

Ju jeni në një situatë të mirë dhe pozitive astrologjike dhe do të mbetet kështu deri në verë. Sa për dashurinë, ju mund të keni një kohë të këndshme me partnerin tuaj nëse historia juaj po shkon mirë ndërsa, për ata në krizë, dyshime të mëtejshme po vijnë.

Gaforrja

Horoskopi i Paolo Fox për nesër ju tregon se këto ditë do të duhet të merrni shumë vendime të rëndësishme në lidhje me ndjenjat dhe familjen. Mendoni, por edhe me një dozë të mirë autokritike.

Luani

Ju me të vërtetë duhet të rrethoheni me njerëz që ju duan. Gjërat në dashuri nuk shkojnë shumë mirë për shkak të Marsit dhe Saturnit në kundërshtim, por miqësitë do të jenë në gjendje t’ju japin mbështetjen e duhur.

Virgjëresha

Ju ende duhet të përpiqeni të rezistoni për javët e ardhshme edhe për ata që janë afër jush dhe po vuajnë shumë në këtë periudhë historike. Javë gjithëpërfshirëse drejt partnerit.

Peshorja

Një ditë shumë pozitive dhe me fat ju pret pavarësisht periudhës në të cilën ndodhemi. Java është inkurajuese, por do të jetë veçanërisht në qershor dhe në fillim të korrikut që do të përjetoni një gjendje veçanërisht interesante për ndjenjat.

Akrepi

Nesër do të jetë një ditë në të cilën do të gjesh optimizëm dhe pozitivitet. Në dashuri do të jetë një ditë argëtuese me partnerin tuaj. Sidoqoftë, në familje, jini të kujdesshëm për të mos ushqyer një grindje që ishte tashmë atje në një gjendje latente.

Shigjetari

Nesër do të jetë dita e duhur për të zgjuar pasionin dhe për çiftet që janë bashkë për një kohë të gjatë, kjo është një fundjavë e mirë për të folur përsëri për dashurinë dhe për të zgjuar një ndjenjë.

Bricjapi

Nesër falë Venusit në aspekt të mirë do të ndiheni në paqe me botën dhe do të kënaqeni edhe me gjërat e vogla. Mbajeni veten të zënë në një farë mënyre për të kaluar karantinën më paqësisht.

Ujori

E nesërmja do të shënohet nga dashuria që njerëzit ndiejnë për ju, si në familje ashtu edhe me partnerin tuaj dhe kjo do t’ju ndihmojë të ndiheni shumë më mirë.

Peshqit

Gjatë këtyre ditëve ju po reflektoni shumë dhe disa prej jush po e gjejnë veten duke reflektuar në një dashuri të vjetër. Mund të ketë gjithashtu një kthim prapa, ose mund të rivlerësoni gjithashtu një histori ose një miqësi.