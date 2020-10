Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Projektet e reja të punës ju interesojnë shumë. Çdo gjë që ka lindur tani, ose ka lindur në fillim të vitit, në të vërtetë nuk ju sjell atë qëndrueshmëri dhe konfirmime që ju nevojiten.

Demi

Ju keni aftësinë të jeni në gjendje të ecni përpara në mënyrë racionale dhe logjike. Por në të njëjtën kohë ju gjithashtu mbani një interes të caktuar për bukurinë dhe estetikën. Në përgjithësi, pra, ju keni një qëndrim mjaft të zhytur në mendime dhe harmonike, por gjatë javëve të ardhshme do të ketë vështirësi.

Binjakët

Nuk parashikohet një ditë e qetë për ju. Gjithsesi, lajme të mirë në dashuri dhe në aspektin e punës.

Për këtë të fundit, mos hezitoni të pranoni sfida të reja.

Gaforrja

Saturni jo në favor mund t’ju ​​vërë në telashe, por në fund gjithmonë arrini të kaloni në çdo kontekst. Në këtë periudhë, shqetësimet dhe problemet mund të lindin vetëm nëse ata që janë afër jush nuk ju mbështesin. Nesër mund të hasni disa vështirësi për të folur hapur me njerëz të afërt.

Luani

Në këtë periudhë ju po vëzhgoni veten dhe po vlerësoni rrethin tuaj me më shumë objektivitet dhe me kujdes. Në përgjithësi, sipas horoskopit, nesër do të gjendeni në një gjendje mjaft të qetë, e cila ndoshta nuk ju ka ndodhur për ca kohë.

Virgjëresha

Tre muajt e ardhshëm duhet t’i organizoni mire. Nëse dikush ju ka mashtruar ose ka përfituar, ju ndoshta do të duhet të ndërmerrni veprime ligjore deri në fund të vitit. Qëndroni të qetë dhe prisni përpara për të ardhmen.

Peshorja

Në këtë periudhë jeni pak nervoz. Ju ndoshta po prisni të bëni gjëra të mëdha, ose keni filluar përvoja të reja pune që ju kanë bërë mjaft të trazuar.

Akrepi

Është një periudhë shumë krijuese, gjatë së cilës mund të arrini suksese të vogla ose të mëdha. Edhe nga pikëpamja ekonomike, nëse jeni duke kuruar disa negociata në lidhje me një biznes, një lajm i mirë mund të vijë.

Shigjetari

Ju keni forcë dhe vendosmëri të madhe dhe jeni të mbrojtur. Përqendrohuni në qëllimet tuaja të rradhës dhe angazhohuni dhe punoni drejt tyre.

Bricjapi

Edhe ju duhet t’i jepni vetes një pushim herë pas here dhe të gjeni pak më shumë qetësi. Përdoreni këtë fundjavë për të pushuar.

Ujori

Koka juaj është në re, ndoshta këto ditë nuk keni marrë konfirmimet për të cilat shpresonit. Ndaj jepini vetes kohë për të qartësuar disa gjëra.

Peshqit

Shmangni ndryshimet drastike, dhe gjithashtu pranoni këshillat e një personi të besuar dhe me përvojë. Angazhimi juaj po ju sjell qëllimet e dëshiruara.