Ky është horoskopi për nesër, e hënë 22 mars 2021.

Dashi

Kush është vetëm duhet të fillojë të shikojë përreth, edhe një dashuri e rastit mund të japë qetësi. Në punë jeni shumë të kujdesshëm për atë që ndodh këto ditë. Një bashkëpunim ose promovim mund të vijë.

Demi

Çiftet që duan të krijojnë një familje ose ndoshta të jetojnë së bashku mund të duhet të zgjidhin një problem shtëpiak. Në punë, ata që hapin një mosmarrëveshje mund të bëjnë një gabim të vogël vlerësimi.

Binjakët

Venusi është tashmë i favorshëm dhe do të jetë deri në fund të muajit. Në punë, me Diellin aktiv, nuk do të mungojë dëshira për t’u rikthyer në lojë.

Gaforrja

Hëna është në shenjën tuaj, është koha të përballeni me disa situata që kanë krijuar probleme. Në punë idetë tuaja sfidohen.

Luani

Sot yjet janë paksa të paqartë, por e hëna do të jetë një ogur i mirë për një pajtim. Në punë, nuk duket si koha e duhur për projekte të reja. Duhet të keni pak durim.

Virgjëresha

Bëni të qartë se cilat janë synimet tuaja, përndryshe ju mund të rrezikoni të kaloni një javë të ngrysur. Është një ditë e lodhshme në punë por zgjedhjet që bëni gjatë kësaj kohe mund të çojnë në rezultate të shkëlqyera.

Peshorja

Sot Hëna dhe Venusi janë kundër. Çiftet më në krizë do të çohen të diskutojnë këtë javë. Në punë ka të ngjarë që të ketë propozime të reja.

Akrepi

Hëna është e favorshme, me yje kaq interesantë është e vështirë të jesh vetëm. Sidoqoftë, jini të kujdesshëm me anëtarët e familjes që mund të mos pajtohen me ju. Në punë, polemikat mbeten ende të hapura, gjithmonë me të njëjtët njerëz.

Shigjetari

Periudha e favorshme për takime: ditët speciale do të jenë 24 dhe 25. Në punë, dita premton më mirë se sa pritej: nëse keni një biznes të pavarur mund të merrni edhe lajme të mira.

Bricjapi

Kjo ditë nuk është saktësisht më e mira për dashurinë. Hëna dhe Dielli janë disonantë. Në punë, projektet e reja mund të përfundojnë deri në fund të vitit, duhet durim.

Ujori

Yjet që favorizojnë ndjenjat duket se do të sjellin lajme të mira për ju ditën e nesërme. Në punë, nëse keni një aktivitet tregtar brenda pak muajsh më në fund mund të gjeni qetësinë e mendjes.

Peshqit

Në këtë periudhë jeni shumë më të qëndrueshëm emocionalisht. Në punë është e rëndësishme të gjesh një marrëveshje, edhe nëse disa gjëra nuk mund të ndërmjetësohen.