Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Ju këshillojmë të përfitoni nga ky qiell i ndritshëm: pranvera është stina juaj, apo jo? Në punë do e keni pak të vështirë të përqendroheni. Takimet e rëndësishme vetëm nëse është e nevojshme, përndryshe shtyjini për një ditë tjetër.

Demi

Hëna është e favorshme, por kushtojini vëmendje të kaluarës: gjithmonë ekziston një kujtim që peshon në zemrën tuaj. Në punë përpiquni të merreni me aspektet juridike me një ekspert, fundi i muajit do t’ju ndihmojë me përgjigjet.

Binjakët

Ditët në vijim janë premtuese për dashurinë, mbase edhe ju po përjetoni një tërheqje shumë të fortë fizike. Jupiteri është i favorshëm – do t’ju ndihmojë të ndërtoni për disa muaj. Në punë, mos i nënvlerësoni propozimet e ditëve në vijim.

Gaforrja

Dielli është përsëri në favor! Mendimet e dyta në dashuri janë gjithmonë të mundshme por këtë herë mbase do të jenë pozitive. Në punë, për të rinjtë që kërkojnë duket se diçka më në fund po lëviz.

Luani

Kjo nuk është koha e duhur për të kërkuar histori dashurie të qëndrueshme. Nga ana tjetër, në punë është koha për një ndryshim të qartë; mos u mërzisni nëse vendimet vendimtare do të vijnë vetëm nga mesi i majit.

Virgjëresha

Dita është premtuese: nga sot Dielli do të kthehet i favorshëm. Në punë, nëse jeni të interesuar të mbyllni një marrëveshje, dijeni që në këto ditë të fundit të muajit do të jetë e mundur.

Peshorja

Dielli është kthyer në favor nga sot: pikë për dashurinë. Në punë situata përfshin disa shqetësime të vogla, përpiquni t’u kushtoni vëmendje fjalëve.

Akrepi

Nëse e juaja është një histori që ka zgjatur për ca kohë, kini kujdes nga diskutimet që përfshijnë fëmijë ose shtëpi. Në punë varet nga ajo që është bërë në të kaluarën, por ndoshta është koha për të reflektuar.

Shigjetari

Edhe nëse lodhja ndihet, ju mbeteni të ngarkuar dhe plot qëllime të mira. Kërkoni sqarime me një person Akrep ose Luan. Ju kurrë nuk ndaleni në punë, por ndonjëherë është e drejtë të pushoni.

Bricjapi

Pavarësisht se çfarë vështirësie, situata juaj do të përmirësohet nga dita e premte. Në punë situata nuk është e keqe, madje mund të keni marrë edhe një konfirmim: kjo është një periudhë që ngadalë ju kthen në lojë.

Ujori

Nga sot duhet të jeni të kujdesshëm ndaj dashurisë dhe mbi të gjitha tensioneve që ajo mund të sjellë. Kur punoni, mos merrni gjithçka kokë më kokë, për një projekt mund t’ju mungojnë fondet.

Peshqit

Me këta yje mund të lindte një dashuri. Në punë fillon ajo fazë e rimëkëmbjes që do të ketë një ingranazh shtesë falë Merkurit dhe Diellit që kthehen të favorshëm.