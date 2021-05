Dashi

Diçka mund të lindë (një dashuri ose një miqësi) me shenjat e Dashit, Luanit dhe Shigjetarit. Edhe me shenjën e Binjakëve ka tërheqje por bëni kujdes me një Ujor. Në punë do të krijoni kontakte të reja të rëndësishme.

Demi

Sot Hëna është në shenjën tuaj, ju ndoshta do të merrni lajme të mira në dashuri nga data 13. Në punë nëse keni bërë një praktikë të gjatë tani mund të nënshkruani një kontratë afatgjatë.

Binjakët

Risi e kësaj dite është Afërdita në shenjën tuaj që sjell dashuri. Në punë një kohë e vështirë është kapërcyer tani mund të fitoni besim për të ardhmen.

Gaforrja

Dita e rikuperimit në dashuri edhe nëse kishte probleme gjatë fundjavës. Në punë ka të ngjarë të ketë një dëshirë të madhe për të ndryshuar, por kini kujdes nga armiqtë.

Luani

Horoskop interesant për marrëdhëniet, Afërdita është e favorshme. Në punë, disonanca e Hënës mund të sjellë disa dyshime midis të sotmes dhe të nesërmes.

Virgjëresha

Venusi fillon një tranzit problematik, mos u përfshini në situata që mund të jenë shumë të komplikuara. Në punë, situata kërkon pak durim, ku është personaliteti juaj?

Peshorja

Maji është një muaj me perspektiva të mëdha për dashuri: Jupiteri, Saturni dhe Venusi të favorshëm. Në punë, duhet të zemëroheni herë pas here për të zbatuar parimet tuaja.

Akrepi

Është një e hënë e diskutueshme për dashurinë, Hëna është në opozitë së bashku me Diellin. Disa projekte janë të vonuara në punë.

Shigjetari

Në këtë ditë ka një lodhje të rëndë, disa vuajnë nga monotonia e çiftit. Sot në punë do të jetë më mirë të vëzhgoni sesa të veproni: idetë tuaja janë fituese, por keni nevojë për praktikë.

Bricjapi

Situata përmirësohet, pas një fundjave të komplikuar tani Hëna është kthyer në favor. Në punë, lajmet e mira po vijnë!

Ujori

Ditë paksa e nënshtruar, dashuria duhet të mbahet nën kontroll për këto 24 orë. Në punën me këta yje është e rëndësishme t’i merrni gjërat me qetësi: paratë sjellin tension.

Peshqit

Në dashuri, situata është pak e komplikuar, kushtojini vëmendje kujtimeve: ato nuk guxojnë të ndikojnë sot. Në punë është një periudhë e dyshimtë, por ekziston një strategji; nga data 13 do të duhet të përballeni me probleme.