Ky është horoskopi për ditën e enjte, 24 dhjetor 2020.

Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Ju po ndiheni shumë të lodhur dhe kështu mbërrini sot në prag të Krishtlindjes. Këshillë: shmangni çdo lloj diskutimi. Si familje, kini durim, përkushtojuni të dashurve tuaj dhe mos rrini zgjuar vonë.

Demi

Ju dëshironi një prag të Krishtlindjes plot dhurata, veçanërisht gjëra të mira për të ngrënë. Për ndjenjat, ky muaj nuk ka qenë i shkëlqyeshëm, por nga sot mund të shëroheni. Fundi i vitit do të sjellë disa emocione të mira.

Binjakët

Ndoshta do të duhet të rishikoni një marrëveshje edhe në pranverë. Ata që punojnë për të njëjtën kompani mund të ndryshojnë edhe rolet.

Gaforrja

Horoskopi i Paolo Fox tregon se festimet familjare këto ditë do të jenë më të rëndësishme për ju sesa vitet e tjera. Ju keni një lidhje të fortë me të dashurit.

Luani

Horoskopi i Paolo Fox tregon se në këtë moment keni një testament që nuk ishte aty në fillim të vitit. Jeta juaj tani po shkon në një drejtim tjetër. Ndiheni më të fortë për disa javë. Disa prej jush morën një takim midis fundit të nëntorit dhe dhjetorit.

Virgjëresha

Parashikohet një ditë e qetë. Ata që kanë një histori të bukur dashurie do të mund ta vazhdojnë atë, ndërsa ata që janë ndarë mund të kenë tashmë një dashuri të re në duar.

Peshorja

Horoskopi i Paolo Fox specifikon se do të jetë një ditë e lodhshme. Ju nuk ndiheni shumë në formë ose thjesht doni të gjeni pak qetësi. Këtë mund ta bëni vetëm duke qenë me njerëzit që ju interesojnë dhe me të cilët dëshironi të komunikoni.

Akrepi

Ju do të përjetoni një prag interesant të Krishtlindjes. Hëna është pozitive dhe ju gjithashtu keni Venusin në krah. Shumë prej jush do të argëtohen dhe do të jenë në gjendje të zbatojnë projekte që keni pasur në mendje. Në punë mund të keni një ide ose të filloni ndonjë iniciativë interesante.

Shigjetari

Një vit shumë i rëndësishëm ju pret. Ju dëshironi të përfshiheni, dhe të përfitoni nga momenti sepse Jupiteri është në shenjën tuaj. Keni shumë mundësi para jush për të realizuar projekte të shkëlqyera.

Bricjapi

Do të jetë një Krishtlindje me pak njerëz përreth, por e rëndësishme është që ata të jenë pozitivë. Kjo ndodhi sepse jeni lodhur shumë ose sepse keni punuar shumë në periudhën e fundit, duke kapërcyer shumë diskutime. Tani thjesht dëshironi të jeni të sigurt.

Ujori

Disa prej jush kanë kaluar një krizë të vogël ose janë distancuar fizikisht nga i dashuri juaj. Dita e sotme pritet të jetë me surpriza edhe për një punë të re.

Peshqit

Shenja juaj është shumë e lidhur me ndjenjat. Edhe ata që duan të duken më shumë në sytë e të tjerëve në të vërtetë do të zbulojnë anën e tyre të butë. Fortësia është shpesh një mburojë kundër të bërit të shohësh të prekshëm.