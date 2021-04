Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje, për ditën e nesërme, e enjte 22 prill 2021.

Dashi

Nëse jetoni një marrëdhënie në ekuilibër, kushtojini vëmendje pasdites. Nga ana tjetër, çiftet e qëndrueshme do t’u duhet t’i kushtojnë vëmendje aspektit ekonomik. Në punë sot mund të ketë pak shpërqendrim.

Demi

Ata që janë në krizë ose që janë përballur kohët e fundit me një polemikë, tani duhet të shmangin konfliktet. Në punë, mos mendoni për punën sot.

Binjakët

Çdo diskutim ose një konfrontim i nxehtë me partnerin duhet të adresohet në mëngjes, pasdite ka më pak energji. Në punë është një ditë e mirë për të folur për projekte; nëse nuk arrini të bëni diçka, shtyjeni atë në datën 26.

Gaforrja

Periudhë e favorshme për takime që lindin papritur: ka një mirëkuptim me Demin dhe Akrepin. Në punë është koha e duhur për të bërë kërkesa.

Luani

Diçka është e gabuar: duhet të mbani larg njerëz që nuk i kuptoni. Në punë do të ishte rasti të pohonit mendimet tuaja.

Virgjëresha

Edhe nëse ka pasur një ndarje, mund të përpiqeni të ndërtoni diçka të bukur: Hëna ka qenë në shenjën tuaj që nga kjo pasdite. Në punë është koha e mundësive të mëdha, mos i nënvlerësoni takimet.

Peshorja

Sa më shumë të jemi afër majit, aq më shumë yjet bëhen në favor. Çiftet që ende e duan njëri-tjetrin mund të përmirësohen. Në punën tuaj keni kuptuar që së pari duhet të bëhen disa zgjedhje, megjithatë gjithmonë mund të ndryshoni mendim.

Akrepi

Pjesa e parë e ditës nuk është më e mira por kjo nuk do të thotë që ka probleme. Çiftet që kanë debatuar do të kenë një lloj qetësie. Kush është në ekuilibër midis dy historive, tani duhet të vendosë. Në punë ka pak probleme por që do kalojnë shpejt.

Shigjetari

Ditë e ndarë në gjysmë: mëngjesi i favorshëm për dashuri por pasdite do të lindin disa probleme. Në punë do të përballeni me disa probleme.

Bricjapi

Dashuritë e reja janë të lehta për tu menaxhuar dhe gjatë pasdites Hëna gjithashtu do të jetë e favorshme. Të rinjtë nuk kanë pse të ndalen në punë, por përpiqen ta bëjnë mirë matematikën.

Ujori

Është një qiell shumë i çuditshëm, mund të shpejtosh kohë kur në realitet gjërat duhet të bëhen me qetësi dhe ngadalë. Në punë mund të dëshironi të hiqni dorë nga gjithçka, por përpiquni të mos e bëni.

Peshqit

Sot do të keni më shumë dëshirë për të dashur, por pasdite mund të kthehen disa polemika. Në punë, gjithmonë përpiqeni të mbikëqyrni problemet ekonomike.