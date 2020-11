Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Kjo nuk është dita e duhur për t’u grindur dhe ngritur probleme në dashuri. Në punë, një periudhë e përgjithshme pozitive: do të jetë e mundur të arrini një qëllim të vogël personal!

Demi

Nga 21 nëntori, situata në dashuri ndërlikohet. Në punë, është më mirë të shtyni disa diskutime të padobishme!

Binjakët

Nga data 21 mund të ndryshoni qëndrimin tuaj ndaj një personi. Yjet janë interesantë, një lajm i mirë për ndjenjat. Në punë, nuk përjashtohet mundësia e një projekti të ri. Ju dëshironi të bëni shumë gjëra së bashku dhe ta rregulloni jetën tuaj.

Gaforrja

Nëse një histori dashurie nuk funksionon, duhet të kuptoni se çfarë nuk shkon, duhet të gjeni guximin. Në punë, ndiheni të pakënaqur në këtë ditë.

Luani

Mos prisni siguri nga një histori dashurie që nuk është e qëndrueshme. Kjo është pak kohë e përafërt në jetën tuaj. Në punë, mund të filloni të punoni për një projekt të ri!

Virgjëresha

Koha e mirë për të gjithë ata që duan të imponohen në dashuri. Vetëm të Dielën do të keni diçka për të thënë. Në punë, mund të ketë lajme gjatë rrugës duke pasur parasysh situatën astrologjike. Ju jeni protagonist!

Peshorja

Sot ju shihni gjithçka negativisht, por mos harroni se marrëdhëniet e reja janë të rëndësishme. Në punë, palestra dhe energjia janë ulur.

Akrepi

Kjo nuk është koha për ta bërë të qartë në dashuri, ju duhet ta shtyni atë. Në punë, vihet re një kohë e mirë, por në perspektivë. Ka çështje të rëndësishme për t’u zgjidhur shpejt!

Shigjetari

Ju duhet t’i kushtoni vëmendje dashurive të vështira ose të largëta, tani keni nevojë për një person të afërt dhe një prani të vazhdueshme. Ata që punojnë me kohë të pjesshme së shpejti mund të kenë ca më shumë kënaqësi.

Bricjapi

Hëna është ende në shenjën tuaj dhe Afërdita për dy ditë nuk do të jetë më kundër saj. Lajm i mirë për ndjenjat, por çiftet e trazuara nuk do t’i zgjidhin problemet e tyre menjëherë. Sidoqoftë, do të jetë e mundur të fillohet përsëri. Në punë, mos u nervozoni nëse një projekt nuk shkon ashtu si dëshironi!

Ujori

Kini kujdes për tre ditët e ardhshme, ato mund të jenë të tensionuara në dashuri. Por ka edhe një lajm të mirë: Hëna do të hyjë në shenjën tuaj nesër. Në punë, keni kaq shumë gjëra për të sqaruar.

Peshqit

Emocione të bukura që vijnë me një person të lindur nën shenjën e Ujorit. Në punë, vlerësoni me kujdes propozimet që ju vijnë, ato mund të jenë interesante. Përfitoni nga një mundësi, mos e humbisni!