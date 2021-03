Njihuni me parashikimin e astrologut italian Paolo Fox, për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Ju e gjeni veten në një gjendje të lodhjes së madhe. Gjithashtu për sot mbani mend se ka akoma disa probleme ekonomike me të cilat duhet domosdoshmërisht të përballeni.

Demi

Viti filloi me shumë projekte konstruktive, por tani po kërkon garanci të reja. Ju do të keni shumë oferta për të vlerësuar, për të marrë kohën tuaj pa u udhëhequr nga impulsiviteti dhe për të vlerësuar atë që është më e mira për ju.

Binjakët

Mundohuni të jeni të qetë për aq kohë sa të jetë e mundur. Mos harroni për dashurinë, e cila pas një shkurti të vështirë në këtë mars mund të kthehet sërish.

Gaforrja

Këto ditë, ngarkesa duket shumë e lartë. Të paktën deri të premten këshillohet të shmangni impulset dhe të qëndroni të kujdesshëm, si në vendin e punës ashtu edhe në sferën emocionale.

Luani

Muajt ​​e fundit ju është dashur të kryeni situata me shumë durim. Dhe është e lehtë që në ditët e ardhshme të ketë mendime të dyta në botën e dashurisë.

Virgjëresha

Është e nevojshme që ju të bëni një pastrim nga pikëpamja e dashurisë dhe punës. Përfitoni nga dita e nesërme dhe ata që do të vijnë për të kuptuar se cilat do të jenë hapat e ardhshëm.

Peshorja

Ky ka të ngjarë të jetë një muaj i mendimeve të vogla ose të pavendosmërive. Ata që hoqën dorë nga gjithçka disa vjet më parë do të jenë në gjendje të mbështeten në një rimëkëmbje pothuajse të papritur.

Akrepi

Lodhja është aty por shërimi është afër cepit. Ata që nuk kanë pasur kënaqësi ose që madje janë dashur të përballen me një problem, do ta shohin situatën të ndryshojë edhe nëse kjo do të ndodhë ngadalë.

Shigjetari

Në dashuri, regjistri dhe qëndrimi kanë ndryshuar. Nga ata që kanë thënë mjaft për ata që kanë humbur kohë ose në disa raste kanë tradhtuar ata do të jenë në gjendje të përjetojnë një fillim të ri.

Bricjapi

Nëse është e mundur përpiquni të mbani nën kontroll tensionet. Gjatë muajve të kaluar ka pasur shumë probleme për t’u marrë me to, por thjesht mbani veten se do të kapërceni çdo problem.

Ujori

Lodhja ka ndikuar shumë te ju. Kontraste të vogla në punë ku do të dëshironit të mbyllni bashkëpunime që nuk ju japin rezultat. Nuk duhet të ndikoheni nga pengesat.

Peshqit

Nga nesër do të ketë një situatë të tensionuar edhe sepse shumë gjëra janë gati të ndryshojnë. Nga tani deri në fund të muajit mund të ketë lajme si në fushën e dashurisë dhe punës.