Ky është horoskopi për ditën e enjte 1 tetor 2020.

Dashi

Lajme të mira do të ketë në fushën sentimentale. Marsi do të jetë i pranishëm në shenjën tuaj dhe brenda fundit të vitit do të përjetoni emocione të mëdha. Kush nuk ka një punë momentalisht, shumë shpejtë do të marrë një telefonatë me rëndësi.

Demi

Ka ardhur momenti që të bëni një zgjedhje, por mos u druani, pasi ndikimi i Venusit do të jetë shumë i mirë. Në punë prej kohësh jeni në dilemë, por tashmë do të keni mundësi që të bëni një zgjedhje të rëndësishme.

Binjakët

Kjo është një periudhë e vështirë dhe e pasigurtë sa i takon ndjenjave. Nëse jeni vetëm, lëreni veten të lirë, pranoni takime dhe jetojeni sa më mirë ditën. Në sferën profesionale do të ndiheni të lodhur, por rrini të qetë pasi shumë shpejt çdo gjë do të sistemohet.

Gaforrja

Venusi do të ketë ndikim të favorshëm dhe çiftet që janë bashkë prej shumë kohësh, do të rikuperojnë krisjet. Në punë, kjo është një periudhë e mbushur me dyshimet. Yjet i keni ende kundër dhe për këtë arsye, ju është dashuri që të tërhiqeni nga një projekt.

Luani

Marsi do të jetë ndikim të favorshëm në këtë periudhë në sferën sentimentale. Në punë, mund të keni probleme të vogla financiare, ndaj mundohuni që të bëni kujdes. Me afrimin e fundit të vitit, Saturnin do e keni kundër.

Virgjëresha

Në dashuri do të merrni lajme shumë të mira, pasi Venusi është në shenjën tuaj. Sa i takon punës, ju presin ditë të qeta. Megjithatë ka ardhur momenti për tu përballur me një diskutim të rëndësishëm.

Peshorja

Mund të përballeni me momente tensioni në dashuri, por mundohuni që të rrini të qetë, pasi çdo gjë do të zgjidhet me afrimin e fundjavës. Në punë, duhet të tregoheni të kujdesshëm, pasi një debat banal, mund të shkaktojë një shqetësim të madh.

Akrepi

Nëse në të kaluarën jeni përballur me vështirësi, ka ardhur momenti për ti lënë pas. Në sferën profesionale situata paraqitet mjaft e favorshme, pasi Saturni do të jetë në anën tuaj.

Shigjetari

Jeni përhumbur totalisht në punë dhe e keni lënë pas dore dashurinë. Pikërisht në punë, situata paraqitet shumë e vështirë dhe duhet bërë kujdes, shkruan noa.al.

Bricjapi

Do të jeni nervoz gjatë kësaj dite, por edhe më shumë nëse shoqëroheni me një person të shenjës së dashit ose peshores. Në punë, do të merrni një propozim i cili do ju vendosë në vështirësi se në cilën anë duhet të rrini.

Ujori

Shtatori ishte një muaj i vështirë, por më në fund e latë pas dhe përmirësimi nuk do të vonojë. Në punë, do të keni mundësinë që të bëni vetëm gjërat që ju pëlqejnë.

Peshqit

Mundohuni që të ruani qetësinë dhe të mos debatoni gjithmonë, sidomos nëse po shoqëroheni me një person për të cilin keni interes. Venusi do të ketë ndikim të kundërt në punë dhe kjo gjë do të shkaktojë disa vështirësi me kolegët. Duket sikur keni dëshirë për të ndryshuar punë.