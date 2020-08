Dashi

Mund të filloni të bëni zgjedhje të rëndësishme, për të ardhmen tuaj. Në dashuri, për fat të keq, shumë gjëra mbeten ende të paqarta. Edhe çiftet afatgjata mund të kenë përjetuar disa tronditje për shkak të vështirësive në punë, ose problemeve serioze në familje. Në shtator mund të ketë një afrim të bukur. Ata që janë beqarë për një kohë të gjatë, duan më shumë hakmarrje se kurrë.

Demi

Do të ndiheni nervozë dhe dëshironi të veproni me impuls. Gjëja e fundit që do të dëshironi do të jetë të gjendeni në mes të konfuzionit, ose me ndonjë shqetësim nëpër këmbë! Do të duhet të përdorni shumë kujdes, veçanërisht nëse keni dikë afër jush që nuk është në gjendje t’ju kuptojë, ose mendon në mënyrën e kundërt me tuajin, përndryshe do të përfundoni të grindeni.

Binjakët

Sipas parashikimeve të Paolo Fox, të dielën do të keni një dëshirë në rritje për dashuri. Në dashuri, para se të gjeni harmoninë që keni në mendje, do t’ju duhet të bëni një rrugë të gjatë. Nëse dilni me një Dash, Bricjap ose Peshore, mund të përjetoni një tension shtesë, por nuk do të jetë domosdoshmërisht faji juaj! Në frontin e punës, kënaqësi të mëdha po vijnë!

Gaforrja

Do të duhet të ‘armatoseni’ me një dozë të mirë durimi. Në dashuri jeni në mes të kaosit: mbase pjesërisht e keni shkaktuar atë në të kaluarën! Këto ditë, ata në një lidhje afatgjatë mund të ndihen paksa larg partnerit të tyre nga pikëpamja emocionale.

Luani

E diela dhe e hëna mund të jenë ditë shumë të trazuara. Në punë, kohët e fundit ju është dhënë një përgjegjësi e madhe dhe tani keni çdo qëllim të demonstroni forcën tuaj. Thellë në zemrën tuaj, megjithatë, jeni të shqetësuar, sepse në ditët e fundit keni vendosur të mbyllni një projekt ose një bashkëpunim.

Virgjëresha

Jupiteri dhe Saturni do t’ju japin emocione të forta. Nëse dëshironi thellësisht diçka, duhet të filloni të lëvizni atë në drejtim pa frikë. Në këtë periudhë keni shumë ide dhe racionalitet për të shitur. Nuk do të ketë asgjë që mund të qëndrojë midis jush dhe realizimit të dëshirave tuaja!

Peshorja

Më në fund do të keni një ditë të qetë. Do të jeni në gjendje të lini 48 orë shumë të trazuara pas dhe të shijoni pak relaksim. Për t’ju shqetësuar është vetëm Marsi në anën e kundërt, i cili mund të bëjë punën dhe marrëdhëniet tuaja më të lodhshme se sa duhet. Nëse po, ruani qetësinë!

Akrepi

Do të duhet të keni shumë durim, veçanërisht nëse keni të bëni me një Dem ose një Ujor. Në 48 orët e ardhshme do të mundësoheni të bëni diçka, ndoshta një udhëtim, që nuk do të dëshironi ta bëni. Por përpiquni të mos debatoni shumë me të tjerët, as me veten tuaj!

Shigjetari

Do të keni një dozë të mirë gjallërie dhe shkathtësie. Në shtator, kur Afërdita do të jetë në harmoni me ju, do të gjeni gjithashtu optimizëm dhe dëshirë për t’u përfshirë në punë. Çdo ide apo projekt që ju vjen në mendje do të jetë burim i sukseseve të mëdha dhe të vogla. Kthim pozitiv në dashuri, ashtu edhe në punë!

Bricjapi

Nga e diela dhe në javët e ardhshme do të ndjeni dëshirën për të rimarrë terrenin e humbur, si në punë ashtu edhe në dashuri. Keni ide shumë të qarta për atë që dëshironi në të ardhmen tuaj, edhe nëse e keni pasur të vështirë ta merrni deri më tani. Por jeni tipi që mund të duroni dhe të prisni. Në shtator, shumë çifte do të jenë në gjendje të rilidhen.

Ujori

Kjo ditë ju rezervon fjalë për fjalë plot energji elektrike dhe prandaj do të jeni shumë energjik. Në çdo rast, përpiquni të qëndroni të qetë dhe të përmbajtur, veçanërisht nëse kaosi mbretëron rreth jush. Ndoshta pak kaos, është edhe i juaji …

Peshqit

E diela do të ketë akoma vështirësi praktike, në lidhje me punën ose me para për t’u përballur. Për fat të mirë, nga shtatori shumë situata të ndërlikuara do të zbërthehen! Ata që kanë bërë, në muajt e kaluar, një zgjedhje paksa penalizuese të dashurisë, mbase kanë hequr dorë nga puna e tyre, por duhet të kujtojnë që të jenë pak më egoistë kohë pas kohe!