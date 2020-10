Ja çfarë parashikon Fox për të dielën, 18 tetor 2020:

DASHI

Hëna mund t’ju krijojë disa çështje familjare, por mos u jepni atyre shumë peshë. Ngadalë do të ktheheni për të marrë frymë, mos e lini veten të mbingarkoheni nga lodhja. Mundohuni ta shijoni këtë të Dielë me njerëzit që doni më shumë: kjo ka qenë një javë e ngarkuar dhe ju duhet të rikuperoni trupin tuaj, madje edhe me një dietë të shëndetshme.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox, nuk duhet të shkoni shumë larg me shqetësimet. Ju shpesh jeni nervoz: duhet të mësoni ta mpakni atë anë të karakterit tuaj që ju shtyn të luftoni me të gjithë, vetëm sepse nuk morët atë që donit. Mos harroni angazhimet, veçanërisht ato të punës, përndryshe mund të ketë pasoja.

BINJAKËT

Jeni në harmoni të përsosur me partnerin tuaj. Për disa kohë marrëdhënia juaj kishte pësuar një pengesë, por ju jeni gati të ktheheni në rrugën e duhur. Bëni gjyq partnerit tuaj, prisheni atë me disa hile të tjera dhe shmangni gafat, në këtë moment ata nuk janë të mirëpritura. Puna ju jep disa mendime shumë, por lini atë në zyrë për këtë të Dielë.

GAFORRJA

Do të jetoni një ditë plot humor të mirë. Puna nuk bën gjë tjetër veçse ju mundon, nuk ka ajër të mirë përreth jush, edhe për shkak të ndonjë prerjeje që i vë të gjithë në humor të keq. Por ju nuk doni të dini asgjë, këtë fundjavë: keni projekte të mëdha në proces.

LUANI

Harroni problemet, nesër rregulli i vetëm është të argëtoheni. Mos lejoni që ankthet e përditshme të dëmtojnë vullnetin tuaj të mirë, tërhiqni partnerin tuaj në një aventurë që garanton një buzëqeshje, ju nevojitet në këtë periudhë të errët. Puna mund të presë.

VIRGJËRESHA

Duhet të mësoni të lini problemet tuaja, t’i kaloni pas shpine, përndryshe do të jeni gjithmonë viktimë. Dashuria të ka përshëndetur, ata që u është dashur të ndërpresin një histori sentimentale, po vuajnë shumë por hidhërimi do të kalojë dhe do t’u japë rrugë aventurave të reja, pushtimeve, madje edhe yjeve që duan të të shoqërojnë drejt një rruge më të lumtur.

PESHORJA

Puna ju garanton kënaqësi të madhe, që gjatë gjithë vitit e keni pritur. Mos lejoni që ziliqarët të vënë gojë në sukseset tuaja, kushdo që thotë se është kundër shpërblimeve tuaja flet vetëm për xhelozi. Injoroni thashethemet dhe madje edhe të afërmit që ju nxisin të rishikoni disa vendime. Ju duhet të jeni arkitektët e vetëm të fatit tuaj.

AKREPI

Kjo nuk është një kohë rozë për disa prej jush që keni idenë e një ndryshimi. Në përgjithësi, nuk keni probleme të kaloni nga një këpucë në tjetrën, por në këtë rrethanë jeni mjaft i shtrënguar, mbase nga frika e dështimit. Lëreni veten të ndihmohet nga të dashurit tuaj, ata do të dinë se si t’ju gëzojnë.

SHIGJETARI

Keni një mundësi të shkëlqyeshme për të rimbushur bateritë tuaja. Ka diçka që nuk shkon me punën, por ju preferuat të injoroni sinjalet e mjegullta dhe tani e gjeni veten në jë pozicion tjetër. Kjo e diele e pushimit do t’ju lejojë të analizoni plotësisht gabimet tuaja.

BRICJAPI

Më 18 Tetor 2020 duhet të jeni të kujdesshëm, sepse mund të humbni ekuilibrin që keni ndërtuar në javët e fundit dhe ta gjeni veten saktësisht në pikën ku filloi gjithçka, me asgjë brenda xhepit. Zgjedhjet që do të bëni gjatë kësaj kohe do të jenë të rëndësishme për të ardhmen tuaj, kështu që kini kujdes.

UJORI

Ndjeni një tension të lehtë sentimental: kush gaboi? E kush duhet të kërkojë falje? Ju nuk keni pse t’i bëni vetes këto pyetje kur jeni në një lidhje, krenaria ndahet dhe nuk bashkohet, dhe nëse keni ndërmend të vazhdoni të jeni së bashku, duhet ta kuptoni atë sa më shpejt të jetë e mundur. Mirë është të diskutoni mbi mendimet tuaja, por mos u ngjitni aq marrëzisht për të arsyetuar.

PESHQIT

Më 18 Tetor 2020, dyert janë të hapura për për mundësi të reja. Kjo e diel do t’ju lërë në mëshirën e disa dyshimeve, mendoni mirë se çfarë të bëni dhe bëhuni gati për të hënën e cila do të jetë shumë e ngurtë. Ju keni një orar për të respektuar dhe vonesat nuk lejohen. Lejoni vetes kohë për të kaluar me partnerin dhe familjen tuaj, që e keni lënë gjatë pas dore.